BARÜ, 9 Göstergede Türkiye'nin İlk 20 Üniversitesi Arasında

BARÜ 9 Göstergede Türkiye'nin İlk 20'sinde

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025'e göre 9 farklı göstergede Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Raporun kapsamı ve değerlendirme kriterleri

YÖK'ün 67 farklı gösterge doğrultusunda 201 üniversiteyi kapsayan analizinde kurumlar; Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Sürdürülebilirlik ve Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlıkları altında değerlendirildi. BARÜ, kalite, erişilebilirlik ve uluslararası sıralamalardaki yükselişiyle dikkat çekti.

Engelsiz üniversite çalışmalarında öne çıktı

BARÜ, engelsiz üniversite olma yolundaki çalışmalarıyla 2 göstergede ilk 5'te yer aldı. Üniversitenin sahip olduğu 40 erişilebilirlik bayrak ve nişanları sayesinde engelsiz bayrak ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ilk 5'e girdi. Kütüphanelerdeki sesli kitap ve engelli dostu kaynak sayısına göre hazırlanan listede ise 1 milyonu aşan kaynak ile 5'inci oldu.

Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı

BARÜ, ders işleyişinden memnuniyet oranında 7'nci, öğretim üyelerinden memnuniyet oranında 13'üncü, TÜBİTAK BİDEB kapsamında en fazla destek alan üniversiteler arasında 8'inci sırada yer aldı. Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri göstergesinde 214 proje ile 12'nci oldu. Ayrıca kariyer merkezinin gerçekleştirdiği faaliyet sayısındaki performansı üniversitenin istikrarlı gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası sıralamalarda dikkat çekti

Bartın Üniversitesi, uluslararası başarılarda da öne çıktı: Times Higher Education (THE) Dünya Sıralaması'nda 13'üncü, UI GreenMetric Yeşil Üniversite Sıralaması'nda 13'üncü ve THE Etki Sıralamaları kapsamındaki iklim eylemi kategorisinde 18'inci oldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın değerlendirmesi

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, şunları söyledi: 'Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025’te birçok alanda Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer almamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Eğitim-öğretimden araştırma-geliştirmeye, uluslararasılaşmadan erişilebilirliğe kadar farklı göstergelerde elde edilen bu başarı, sürdürülebilir gelişim anlayışımızın bir sonucudur. Bu süreçte üniversitelerimize sunduğu desteklerden dolayı YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi olarak ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda hazırlanan yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz'

