SUBÜ'de Animasyon Öğrencilerine Green Screen Teknik Gezi

SUBÜ Kaynarca Meslek Yüksekokulu 1. sınıf animasyon öğrencileri, Öğr. Gör. Entes Kozallık eşliğinde SUBÜ stüdyolarında green screen ve dijital içerik üretimini uygulamalı inceledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:21
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Entes Kozallık moderatörlüğünde SUBÜ stüdyolarında uygulamalı bir teknik gezi gerçekleştirdi.

Uygulamalı Green Screen Eğitimi

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, green screen stüdyosunda pratik çekimler yaparak animasyon ve dijital içerik üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezi esnasında green screen teknolojisinin görsel efekt, animasyon ve post-prodüksiyon aşamalarındaki kullanımıyla ilgili teknik bilgiler aktarıldı.

Stüdyo İmkanı ve Ekipman Tanıtımı

Program boyunca öğrencilere stüdyo altyapısı, profesyonel kamera sistemleri, ışıklandırma teknikleri ve çekim düzenekleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Böylelikle teoride öğrenilen konular, uygulama ortamında pekiştirildi.

Kapanış

Teknik gezi, uygulamalı etkinliklerin ardından toplu fotoğraf çekiminin tamamlanmasıyla son buldu.

