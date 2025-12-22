DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,41 -0,49%
ALTIN
6.082,5 -1,84%
BITCOIN
3.823.268,38 -1,2%

Ortaokul Öğrencisinden 'Barış' Çağrısı: Yusuf Ali Gökçe'nin Şiiri

İstanbul Küçükçekmece Atakent Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Gökçe'nin 'Şu Dünyada Barış Olsa' şiiri, savaş ve adalet vurgusuyla beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:27
Ortaokul Öğrencisinden 'Barış' Çağrısı: Yusuf Ali Gökçe'nin Şiiri

Ortaokul öğrencisinden 'barış' çağrısı

İstanbul Küçükçekmece Atakent Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Gökçe tarafından kaleme alınan "Şu Dünyada Barış Olsa" adlı şiir, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük beğeni topladı.

Şiirin teması ve öğretmen değerlendirmesi

Gökçe'nin eserinde savaş, adalet, insan hakları ve barış gibi evrensel konular işleniyor. Şiirde yer alan "kan gövdeyi götürmezdi", "insan insanı vurmazdı" ve "bir karış toprak uğruna kardeş kardeşi vurmazdı" dizeleri, barışın yokluğuna dikkat çekti.

Öğretmenleri, Yusuf Ali Gökçe'nin şiirinin hem edebi yönü hem de verdiği evrensel mesaj nedeniyle örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Eğitimciler, bu tür çalışmaların çocukların düşünce ve duygusal gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı ve öğrenciyi tam notla değerlendirdiler.

Şiirin tam metni

"Şu Dünyada Barış Olsa"

Şu dünyada barış olsa,

Kan gövdeyi götürmezdi.

Göz göre göre,

Soykırımlar desteklenmezdi.

Şu dünyada barış olsa,

İnsan insanı vurmazdı.

Adalet adı altında,

Kul hakkına girilmezdi.

Şu dünyada barış olsa,

Bir karış toprak uğruna,

Kardeş kardeşi vurmazdı.

Bu hayali bile güç işkencehaneler,

Hiçbir zaman kurulmazdı.

Şu dünyada barış olsa,

Yeni yapılan patlayıcı silahlar,

Kapanlar, savaş uçakları

Yapılır mıydı hiç?

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN BARIŞLA İLGİLİ YAZDIĞI ŞİİR BÜYÜK TAKDİR TOPLADI. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE...

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN BARIŞLA İLGİLİ YAZDIĞI ŞİİR BÜYÜK TAKDİR TOPLADI. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU 2. SINIF ÖĞRENCİSİ YUSUF ALİ GÖKÇE’NİN KALEME ALDIĞI "ŞU DÜNYADA BARIŞ OLSA" ADLI ŞİİR, ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BARÜ, 9 Göstergede Türkiye'nin İlk 20 Üniversitesi Arasında
2
Yunusemre Kaynak Anaokulu'ndan Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay İçin Pamuk Şeker Hayrı
3
Emet’te Lise Öğrencilerine "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" Konferansı
4
Ortaokul Öğrencisinden 'Barış' Çağrısı: Yusuf Ali Gökçe'nin Şiiri
5
SUBÜ'de Animasyon Öğrencilerine Green Screen Teknik Gezi
6
Bursa'da Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Anıldı
7
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi