Ortaokul Öğrencisinden 'Barış' Çağrısı: Yusuf Ali Gökçe'nin Şiiri

Ortaokul öğrencisinden 'barış' çağrısı

İstanbul Küçükçekmece Atakent Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Gökçe tarafından kaleme alınan "Şu Dünyada Barış Olsa" adlı şiir, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük beğeni topladı.

Şiirin teması ve öğretmen değerlendirmesi

Gökçe'nin eserinde savaş, adalet, insan hakları ve barış gibi evrensel konular işleniyor. Şiirde yer alan "kan gövdeyi götürmezdi", "insan insanı vurmazdı" ve "bir karış toprak uğruna kardeş kardeşi vurmazdı" dizeleri, barışın yokluğuna dikkat çekti.

Öğretmenleri, Yusuf Ali Gökçe'nin şiirinin hem edebi yönü hem de verdiği evrensel mesaj nedeniyle örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Eğitimciler, bu tür çalışmaların çocukların düşünce ve duygusal gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı ve öğrenciyi tam notla değerlendirdiler.

Şiirin tam metni

"Şu Dünyada Barış Olsa"

Şu dünyada barış olsa,

Kan gövdeyi götürmezdi.

Göz göre göre,

Soykırımlar desteklenmezdi.

Şu dünyada barış olsa,

İnsan insanı vurmazdı.

Adalet adı altında,

Kul hakkına girilmezdi.

Şu dünyada barış olsa,

Bir karış toprak uğruna,

Kardeş kardeşi vurmazdı.

Bu hayali bile güç işkencehaneler,

Hiçbir zaman kurulmazdı.

Şu dünyada barış olsa,

Yeni yapılan patlayıcı silahlar,

Kapanlar, savaş uçakları

Yapılır mıydı hiç?

