Şahin’den Öğrencilere Ücretsiz Sabah Çorbası ve Simit Müjdesi

Fatma Şahin, devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yeni yıldan itibaren sabah ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:13
Öğrenci dostu şehir vizyonuyla yeni uygulama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir uygulamayı duyurdu. Öğrenci dostu şehir vizyonuyla çalışmalarını sürdüren belediye, Yılmazoğlu Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyarette, sabah erken saatlerde ders ve sınavlara yetişmek için yurttan ayrılan öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendiren Şahin, yeni yıldan itibaren devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine sabah ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacağını müjdeledi.

Başkan Şahin'in açıklaması

"Öğrencilerimiz, gençlerimiz mutluysa şehir mutlu oluyor"

Yeni müjde hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kent, eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri olma hedefiyle bu yolculukta devam ediyor. 4 üniversitemiz var. Bizim açımızdan üniversite öğrencilerimizin huzuru, mutluluğu ve bütün yapmak istediği her şeye ulaşılabilirliği. Öğrencilerimiz sabah erkenden sınavlara gidiyor. Bu sınavlara giderken çok hızlı bir şekilde bir şeyler atıştırması gerekiyor. Yurtlarımızın içine de birer çorba çeşmesi kuralım dedik. Yurtlarımızın içine hem çorba çeşmesi koyacağız hem de çay-simit bölümü oluşturacağız. Öğrencilerimiz sınava hazırlanırken, gidip gelirken ihtiyacı olan bu çay, simit, çorbayı içerek sınava hazırlansınlar, gitsinler gelsinler. Günün sonunda öğrencimiz mutlu olsun, öğrenci dostu bir şehir olalım. Öğrencilerimiz, gençlerimiz mutluysa şehir mutlu oluyor. Şehir mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Onlar bizden ne talep ediyorsa gücümüz ölçüsünde, imkanlarımız ölçüsünde bu desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

