Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Şemdinli’de yeni eğitim ve sağlık yatırımları hizmete başladı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapımı tamamlanan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Okulun özellikleri ve açılış töreni

Şemdinli ilçesinde inşa edilen yeni hizmet binası, 5 katlı ve 24 sınıflı yapısıyla bölge eğitimine güç katacak. Açılışta konuşan Hakkâri Valisi Ali Çelik, eğitimin bir ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Eğitim meselesi, bir ulusun yarınlara güvenle bakabilmesi için en hayati meseledir." dedi.

Vali Çelik, Türkiye’nin son yıllarda eğitim alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen eğitim yatırımlarının meyvelerini verdiğini belirtti. Ayrıca, "İlimizde en büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu modern eğitim yapıları sayesinde çocuklarımız daha nitelikli ortamlarda eğitim alırken, öğretmenlerimiz de öğrencileriyle daha verimli mekânlarda buluşma imkânı buluyor" ifadelerini kullandı.

Eğitimdeki gelişmeler ve sınıf mevcudundaki azalma

Vali Çelik, Hakkâri’de son 15 yılda yapılan eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, özellikle son üç yılda inşa edilen yeni okul binalarıyla birlikte sınıf mevcutlarının 22 seviyesine düştüğünü kaydetti. Bu gelişmenin eğitim kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Tören sonrası ziyaretler

Açılışın ardından okul binasını gezen Vali Çelik, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle hedefleri üzerine sohbet etti; öğretmenler odasında ise eğitimcilerle bir araya geldi. Vali Çelik ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan Moda Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı.

