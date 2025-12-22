Kastamonu Üniversitesi, YÖK 2025 Raporunda 2000 Sonrası Devlet Üniversiteleri Arasında Türkiye 2'ncisi

Kastamonu Üniversitesi, YÖK 2025 Raporunda Öne Çıktı

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025 sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan 74 devlet üniversitesi arasında Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Sıralamada birinci olan üniversite İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa oldu. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi, Karadeniz Bölgesinde 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında 1. sırada bulunuyor.

Rapor Göstergeleri ve Bölge Başarısı

Rapor; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk başlıkları altında yapılan değerlendirmelerle hazırlandı. Kastamonu Üniversitesi, bu göstergeler ışığında bölge üniversiteleri arasında en fazla göstergede ilk 20'ye giren kurum olarak öne çıktı.

12 Göstergede Türkiye İlk 20'si

Kastamonu Üniversitesi, 12 farklı göstergede Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldı. Bu göstergeler arasında; öğrencilerin yürüttüğü endüstriyel/sektörel projelerin sayısı, Teknokent/TTO projelerine katılan öğrenci sayısı, yarışmalarda alınan ödüller, TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal ve uluslararası proje ve destekler, sanayi ile ortak yürütülen ulusal Ar-Ge projeleri, uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı, sosyal sorumluluk projeleri, Engelsiz Üniversite Ödülleri, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler ve erişilebilirlik envanteri gibi başlıklar bulunuyor.

Özellikle öğrenci yürütmeli sosyal sorumluluk projelerinde üniversite Türkiye 10'uncusu, üniversite tarafından yürütülen projelerde ise 16'ncı sırada yer aldı. Engelsiz Üniversite Ödülleri göstergesinde ise 44 ödül ile Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ar-Ge ve TÜBİTAK Destekleri

Araştırma-geliştirme alanında sanayi-üniversite iş birliğine odaklanan çalışmalarla dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi, sanayi ile ortak yürütülen ulusal Ar-Ge projeleri sayısında Türkiye 9'uncusu oldu. TÜBİTAK tarafından sağlanan ulusal ve uluslararası proje ve destek sayısında ise 465 destek ile Türkiye genelinde 7'inci sırada yer aldı.

Rektörün Değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, üniversitenin 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında Türkiye 2'incisi ve Karadeniz Bölgesi'nde 1'inci olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Topal, bu başarıda emeği geçen öğrencilere, akademisyenlere ve idari personele teşekkür ederek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarındaki çalışmaların rapor göstergeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

