Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde

Akdeniz Üniversitesi 18 alanda Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025", 67 farklı gösterge kapsamında 201 üniversitenin analizini sunuyor. Rapora göre Akdeniz Üniversitesi, 5 ana kategoriye dayanan değerlendirmede 18 farklı göstergede Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Raporun kapsamı ve üniversitenin performansı

Rapor, "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere beş ana başlık altında toplam 67 göstergeyi içeriyor. Bu kapsamlı değerlendirmede Akdeniz Üniversitesi, çok sayıda alanda üst sıralarda konumlandı.

92,2 milyon TL bağışla 4. sırada

Akdeniz Üniversitesi, üniversiteye kazandırılan bağış miktarında 92,2 milyon TL ile devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, tüm üniversiteler arasında ise 11’inci sırada yer aldı. 2024 yılında da en yüksek bağış kazandıran üniversiteler arasında bulunan kurum, şehirle kurduğu güçlü bağlar ve sürdürülebilir iş birlikleriyle bu başarısını sürdürdü.

Uluslararasılaşma ve akademik hareketlilik

Uluslararası akademik hareketlilikte Akdeniz Üniversitesi, değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı gönderen ve kabul eden devlet üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer aldı. Değişim programları kapsamında en fazla öğrenci gönderen devlet üniversiteleri arasında ise 9’uncu oldu.

Ar-Ge ve patent başarısı

Araştırma ve yenilik kapasitesiyle öne çıkan Akdeniz Üniversitesi, "olumlu sonuçlanan patent oranı"nda devlet üniversiteleri arasında 8’inci sırayı aldı. Üniversite, ayrıca:

• Ulusal kurumlar tarafından desteklenen proje sayısında 10’uncu,

• Araştırma-geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri toplam sayısında 15’inci,

• Ulusal düzeyde endüstri ile ortak yürütülen projelere ait bütçenin en yüksek olduğu üniversiteler arasında 10’uncu,

• Yurtdışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen Ar-Ge proje sayısında 12’inci,

• Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısında 15’inci sırada yer aldı.

Öğrenci topluluklarıyla ilk sırada

Akdeniz Üniversitesi, kampüs yaşamının canlılığıyla dikkat çekiyor. 112si kültür, 31i spor olmak üzere toplam 143 öğrenci topluluğuyla üniversite, "topluluklara kayıtlı öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" listesinde 1’inci sıraya yerleşti. Ayrıca "öğrenci toplulukları sayısı"nda 13’üncü, "öğrenci toplulukları faaliyet sayısı"nda ise devlet üniversiteleri arasında 15’inci oldu.

Topluma hizmet ve sürdürülebilirlik

Topluma katkı alanında da başarılı bir performans sergileyen Akdeniz Üniversitesi, "üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayısı"nda Türkiye genelinde 6’ncı, "öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayısı"nda ise devlet üniversiteleri arasında 16’ncı sırada yer aldı.

Üniversite ayrıca "İklim Eylemi" kategorisinde başarılı üniversiteler arasında, erişilebilirlik envanteri sayısı ve doktora mezun sayısı gibi alanlarda da ilk 20 içine girdi.

YÖK'ün çok boyutlu değerlendirmesinde öne çıkan bu sonuçlar, Akdeniz Üniversitesi'nin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarında dengeli bir performans sergilediğini gösteriyor.

