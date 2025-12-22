DOLAR
42,81 -0,02%
EURO
50,28 -0,24%
ALTIN
6.069,09 -1,62%
BITCOIN
3.853.509,07 -2%

Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde

YÖK'ün 2025 raporuna göre Akdeniz Üniversitesi, 18 farklı göstergede Türkiye'nin ilk 20'sine girerek bağıştan Ar-Ge'ye, öğrenci topluluklarından iklim eylemine kadar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:42
Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde

Akdeniz Üniversitesi 18 alanda Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025", 67 farklı gösterge kapsamında 201 üniversitenin analizini sunuyor. Rapora göre Akdeniz Üniversitesi, 5 ana kategoriye dayanan değerlendirmede 18 farklı göstergede Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Raporun kapsamı ve üniversitenin performansı

Rapor, "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere beş ana başlık altında toplam 67 göstergeyi içeriyor. Bu kapsamlı değerlendirmede Akdeniz Üniversitesi, çok sayıda alanda üst sıralarda konumlandı.

92,2 milyon TL bağışla 4. sırada

Akdeniz Üniversitesi, üniversiteye kazandırılan bağış miktarında 92,2 milyon TL ile devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, tüm üniversiteler arasında ise 11’inci sırada yer aldı. 2024 yılında da en yüksek bağış kazandıran üniversiteler arasında bulunan kurum, şehirle kurduğu güçlü bağlar ve sürdürülebilir iş birlikleriyle bu başarısını sürdürdü.

Uluslararasılaşma ve akademik hareketlilik

Uluslararası akademik hareketlilikte Akdeniz Üniversitesi, değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı gönderen ve kabul eden devlet üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer aldı. Değişim programları kapsamında en fazla öğrenci gönderen devlet üniversiteleri arasında ise 9’uncu oldu.

Ar-Ge ve patent başarısı

Araştırma ve yenilik kapasitesiyle öne çıkan Akdeniz Üniversitesi, "olumlu sonuçlanan patent oranı"nda devlet üniversiteleri arasında 8’inci sırayı aldı. Üniversite, ayrıca:

Ulusal kurumlar tarafından desteklenen proje sayısında 10’uncu,

Araştırma-geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri toplam sayısında 15’inci,

Ulusal düzeyde endüstri ile ortak yürütülen projelere ait bütçenin en yüksek olduğu üniversiteler arasında 10’uncu,

Yurtdışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen Ar-Ge proje sayısında 12’inci,

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısında 15’inci sırada yer aldı.

Öğrenci topluluklarıyla ilk sırada

Akdeniz Üniversitesi, kampüs yaşamının canlılığıyla dikkat çekiyor. 112si kültür, 31i spor olmak üzere toplam 143 öğrenci topluluğuyla üniversite, "topluluklara kayıtlı öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" listesinde 1’inci sıraya yerleşti. Ayrıca "öğrenci toplulukları sayısı"nda 13’üncü, "öğrenci toplulukları faaliyet sayısı"nda ise devlet üniversiteleri arasında 15’inci oldu.

Topluma hizmet ve sürdürülebilirlik

Topluma katkı alanında da başarılı bir performans sergileyen Akdeniz Üniversitesi, "üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayısı"nda Türkiye genelinde 6’ncı, "öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayısı"nda ise devlet üniversiteleri arasında 16’ncı sırada yer aldı.

Üniversite ayrıca "İklim Eylemi" kategorisinde başarılı üniversiteler arasında, erişilebilirlik envanteri sayısı ve doktora mezun sayısı gibi alanlarda da ilk 20 içine girdi.

YÖK'ün çok boyutlu değerlendirmesinde öne çıkan bu sonuçlar, Akdeniz Üniversitesi'nin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarında dengeli bir performans sergilediğini gösteriyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN "ÜNİVERSİTE İZLEME VE...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN "ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORUNDA" 18 FARKLI GÖSTERGEDE TÜRKİYE GENELİNDE İLK 20 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN "ÜNİVERSİTE İZLEME VE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldanlı Öğrencilere Vergi Bilinci Eğitimi
2
8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük şölenin ardından sona erdi
3
Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi — İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak Ziyareti
4
Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde
5
Hisarcık'ta "Sağlıklı Ailede Roller ve İlişkiler" Konferansı
6
GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele
7
Eskişehir'de Okul Kütüphaneleri Uygulama Kılavuzu Değerlendirme Toplantısı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi