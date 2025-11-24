BARÜ Bilim Kafe: Fikirden Etkiye İletişim Bilgileri

Bartın Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile "Fikirden Etkiye İletişim Bilgileri"ni ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:09
8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda söyleşi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından, bilimsel bilginin toplumla buluşmasını hedefleyen etkinlikler kapsamında düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları, 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı çerçevesinde devam etti.

Etkinlikte, BARÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran "Etkili Bilim İnsanının Araç Çantası: Fikirden Etkiye İletişim Bilgileri" başlıklı söyleşide akademik yolculuğunu ve iletişim stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Zahmakıran, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alıyor.

Zahmakıran, bilimsel bir fikrin oluşumundan toplumsal etki yaratmasına kadar geçen süreçte doğru iletişim kanallarının kullanılmasının araştırmanın görünürlüğünü ve etkisini artırdığını vurguladı. Ayrıca genç araştırmacılara kariyer planlaması, proje geliştirme ve nitelikli yayın konularında yol gösterdi.

"Nitelikli yayın yapmak istiyorsak elinizdeki bilimsel bir sonucu toplayıp ulaşabileceğiniz en kaliteli dergiyi seçiniz. Bilim insanlarına naçizane tavsiyem makale toplumsal çıktısı olan nitelikli yayınlar yapmak konusunda çalışmalarıdır. İmkânlarınız az olabilir ancak siz gerekli dirayeti ve azmi gösterirseniz şu an devletimiz bilimsel çalışmalara gerekli desteği vermektedir."

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi ve katılımcılar Prof. Dr. Zahmakıran'ın deneyimlerinden faydalanma olanağı buldu.

