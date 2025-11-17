BARÜ'de 10 Programa Daha TYÇ Logosu — Toplam 29 Program

Eğitimde kalite güvencesi artıyor

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yürütülen kalite güvencesi çalışmaları kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından 10 program daha TYÇ logosu almaya hak kazandı. Böylece TYÇ logolu program sayısı 29’a yükseldi ve mezunların diplomalarının hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde tanınırlığı ile istihdam edilebilirlikleri güçlendi.

Sonuç olarak BARÜ’den 8 lisans ve 2 ön lisans program TYÇ veri tabanına eklendi. TYÇ logosunun verildiği programlar şunlardır:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri;

Fen Fakültesi: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Biyoteknoloji, Matematik;

Eğitim Fakültesi: İngilizce Öğretmenliği; Spor Bilimleri Fakültesi: Antrenörlük Eğitimi Bölümü.

Ayrıca BARÜ’nün ön lisans programları ilk kez TYÇ logosu alarak veri tabanına işlendi. Bartın Meslek Yüksekokulu: İşletme Yönetimi ile Organik Tarım Programı eğitim kalitesini TYÇ logosuyla güvence altına aldı.

BARÜ’nün 29 programında TYÇ logosu diploma eki, mezuniyet belgesi ve transkriptlerde kullanılabilecek. Bu sayede ilgili program mezunlarının diplomalarının hem yurt içi hem de yurt dışındaki tanınırlığı artarken istihdam ve akademik hareketlilik imkânları da genişleyecek.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Üniversitemizde 8 lisans ve 2 ön lisans programımızın daha TYÇ logosu almaya hak kazanmasıyla toplam 29 programımız ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık kazandı. TYÇ logosu, mezunlarımızın diplomalarının Avrupa’da geçerliliğini kolaylaştırarak onların hem istihdam hem de akademik hareketlilik fırsatlarını artırmaktadır. Bu doğrultuda eğitimde kalite hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BARÜ MEZUNLARINA "AVRUPA VİZESİ": 10 PROGRAM DAHA TYÇ LOGOSU ALDI