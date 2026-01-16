Başkan Genç, Trabzon'da Öğrencilerle Karne Heyecanını Paylaştı

Başkan Ahmet Metin Genç, 2025-2026 yarıyıl karne törenine katıldı; Vali Tahir Şahin ve eğitim yöneticileriyle öğrencilere karnelerini takdim etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:36
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla Ortahisar ilçesindeki Ahmet Saka İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Törende kimler yer aldı

Törende ayrıca Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile Okul Müdürü Suat Öztürk de bulundu. Vali Şahin ile birlikte öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Genç, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Başkan Genç'in mesajı

"2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Karneler yalnızca bir dönemin notlarını değil emek, gayret ve azmi de temsil ediyor. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların iyi bir eğitim alması, kendine güvenen, değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve eğitimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün öğrencilerimiz ve aileleri ile kıymetli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum"

