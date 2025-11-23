Başkan Yeğin: "4 bin 712 Öğrenciye Üniversiteye Hazırlık Eğitimi"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Gençlik Merkezi’nde 4 bin 712 öğrenciye üniversiteye hazırlık eğitimi verildiğini belirterek, gençlerin geleceğe hazırlanması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Veli toplantısında eğitim değerlendirmesi

Sancaktepe Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin velileriyle bir araya gelen Başkan Yeğin, kapsamlı ve verimli bir veli toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantıda Gençlik Merkezi’nin eğitim programları, öğrenci gelişimi ve gelecek döneme ilişkin planlamalar ele alındı; toplantıya veliler yoğun katılım sağladı.

Başkan Yeğin, gençlerin eğitimine verdikleri destekten dolayı tüm ailelere teşekkür ederek, belediye olarak gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimini önceliklendirdiklerini vurguladı. Yeğin, "Eğitim süreçlerimize gösterdiğiniz ilgi bizler için çok değerli. Geçtiğimiz yıl gençlik merkezimizde 4 bin 712 öğrenciye üniversiteye hazırlık eğitimi verdik. Eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önem doğrultusunda üniversiteye hazırlanan öğrenciler için geçtiğimiz hafta ücretsiz TYT deneme sınavlarını Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirdik. Bununla birlikte geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması adına sizlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sancaktepe Gençlik Merkezi’nde yürütülen çalışmaların gençler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Yeğin, ilçede eğitim alanında yapılan yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

