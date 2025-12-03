Başvurular başladı: 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması için başvurular resmen başladı. Yarışma, öğrencilerde çevre bilincini artırmak, atık üretimini azaltmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın amacı

Yarışma, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederek uluslararası düzeyde farkındalık oluşturacak yenilikçi projelerin geliştirilmesini hedefliyor. Öğrencilerde çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması yarışmanın öncelikli amaçları arasında yer alıyor.

Yarışma kategorileri

İleri Dönüşüm-Faydalı Model: Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu kategoride lise öğrencileri, eski veya kullanılmayan atık malzemelerden yeni ve kullanılabilir işlevsel eser ya da ürünler tasarlayarak yarışmaya katılabilecek.

Gıda İsrafı Temalı Kısa Film: Uluslararası düzeyde düzenlenen bu kategoride ortaokul ve lise öğrencileri, kendi teknikleriyle hazırlayacakları kısa filmlerle yarışmaya katılım sağlayacak.

Atıktan Sanata: Sadece Türkiye'deki resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm kademelerdeki öğrencilerin katılabildiği bu kategoride, öğrenciler atık malzemelerden sanatsal eserler veya ürünler tasarlayacak.

Yaşayan Okul Bahçeleri: Uluslararası katılıma açık olan bu kategoride resmi ve özel okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri ile geri ve ileri dönüşüm gibi sürdürülebilir uygulamaları metin ve görsellerle özetleyen posterlerle yarışmaya katılabilecek.

Değerlendirme ve ödüller

Eserler, okul, ilçe, il, ulusal ve uluslararası değerlendirme basamaklarından geçerek komisyonlarca değerlendirilecek. Dereceye giren öğrencilere kategori ve kademeye uygun çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca Yaşayan Okul Bahçeleri kategorisinde derece alan okullar çevre beratı almaya hak kazanacak.

Başvuru tarihleri

Planlanan yarışma takvimine göre yurt içi son başvuru tarihi 2 Şubat 2026, yurt dışı son başvuru tarihi 23 Ocak 2026 olarak belirlendi.

