Bayburt'ta 40 Kişiye Avcılık Belgesi: 4 Günlük DKMP Eğitimi Tamamlandı

Bayburt'ta avcılık eğitimleri tamamlandı

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından Bayburt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen avcı eğitim kursunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyere, yasal olarak avcılık yapabilmelerini sağlayan avcılık belgeleri verildi.

Eğitimin içeriği ve süresi

Eğitimin amacı, avcılığın bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak olarak belirlendi. Toplam 4 gün süren program kapsamında kursiyerlere; sürdürülebilir avcılık, avcılık etiği, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatına duyarlılık konularında kapsamlı teorik bilgiler aktarıldı.

Sınav ve sertifikalandırma

Teorik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kursiyerler, sınav sonucu uygun bulunanlara avcılık belgesi verilerek resmen avcılık yapma yetkisine kavuştular. Kurs sonucunda verilen belgelerle birlikte, bölgedeki avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Avcı eğitim kursu, Bayburt'ta doğal yaşamın korunmasına ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimine katkı sunmayı amaçlayan uygulamalı bir adım olarak kayda geçti.

BAYBURT'TA AVCILIK EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI