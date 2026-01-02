TÜBİTAK’tan Kastamonu Üniversitesi’ne Kokusal Peyzaj Projesi Desteği

TÜBİTAK desteği alan kokusal peyzaj projesi Kastamonu Üniversitesi’nde

Proje ve yürütücü

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülecek "Sanal Gerçeklik Tabanlı Tilia tomentosa’nın Kokusal Peyzaj Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücüsü, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Ayan Çeven olarak belirtildi.

Amaç ve kapsam

Proje, Türkiye’nin birçok kentinde açık ve yeşil alan sistemlerinde yaygın olarak kullanılan gümüşi ıhlamur (Tilia Tomentosa) bitkisinin kokusal özelliklerinin, kullanıcıların mekânsal algısı, duyusal deneyimi ve psikososyal tepkileri üzerindeki etkilerini kokusal peyzaj yaklaşımı çerçevesinde inceliyor. Çalışmada, koku ile bellek, yere bağlılık ve algısal şema arasındaki ilişkiler ile kokunun gündüz ve gece şartlarında algılanma düzeyindeki değişimler değerlendirilecek.

Yöntem: Gerçek mekân ve sanal gerçeklik karşılaştırması

Proje iki aşamalı yürütülecek. Birinci aşamada belirlenen kentsel alanlarda gerçekleştirilecek duyusal yürüyüşlerle katılımcı algıları gerçek mekân deneyimi üzerinden ölçülecek. İkinci aşamada aynı alanlar sanal gerçeklik ortamında modellenerek, kontrollü şartlar altında ıhlamur kokusunun sanal ortama entegrasyonu sağlanacak ve katılımcı algıları yeniden değerlendirilecek. Elde edilen veriler karşılaştırılarak sanal gerçeklik ortamlarının kokusal peyzaj değerlendirmelerinde gerçek mekanı temsil etme düzeyi analiz edilecek.

Beklenen çıktılar

Çalışma kapsamında, yaya aksları ile park, oturma ve dinlenme alanları çevresindeki ıhlamur kullanımının kokusal peyzaj potansiyeli ortaya konacak ve kokulu bitkiler için peyzaj tasarımına yönelik ölçütler geliştirilmesi hedeflenecek.

Bütçe ve ekip

Projenin toplam bütçesi 100 bin TL olarak belirlenirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan danışman olarak görev alacak. Ayrıca projede bir yüksek lisans öğrencisi dört ay süreyle bursiyer olarak yer alacak.

Rektörün değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sanal gerçeklik tabanlı yöntemlerle kokusal peyzaj konusunu ele alan bu özgün çalışmanın desteklenmeye hak kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Disiplinler arası yaklaşımıyla dikkat çeken projenin, mekân-insan etkileşimi ve peyzaj araştırmalarına bilimsel katkılar sunacağına inanıyorum. Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Elif Ayan Çeven’i, danışmanı Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan’ı ve projede görev alan tüm araştırmacıları tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Proje, kokunun peyzaj tasarımındaki rolünü bilimsel yöntemlerle açığa çıkararak, hem pratik hem de akademik alanda katkı sağlamayı amaçlıyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPACAĞI “SANAL GERÇEKLİK TABANLI TİLİA TOMENTOSA’NIN KOKUSAL PEYZAJ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ” BAŞLIKLI PROJESİ, TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.