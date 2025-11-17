Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı AKUB ekip üyelerine yönelik Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri başladı.

Eğitim programı ve açılış

Eğitim programı 5 gün sürecek. Programın ilk gününde, açılış konuşmalarını AFAD İl Müdürü Uğur Minder ve Müdür Yardımcısı Edip Metin gerçekleştirdi.

Tanışma ve bilgilendirme

Açılışın ardından, eğitime katılan üyelerle tanışma bölümü yapıldı ve programın kapsamı ile ilgili detaylı bilgilendirme sağlandı.

