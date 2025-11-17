Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı AKUB ekiplerine yönelik 5 günlük Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerinin başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:37
Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı

Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı AKUB ekip üyelerine yönelik Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri başladı.

Eğitim programı ve açılış

Eğitim programı 5 gün sürecek. Programın ilk gününde, açılış konuşmalarını AFAD İl Müdürü Uğur Minder ve Müdür Yardımcısı Edip Metin gerçekleştirdi.

Tanışma ve bilgilendirme

Açılışın ardından, eğitime katılan üyelerle tanışma bölümü yapıldı ve programın kapsamı ile ilgili detaylı bilgilendirme sağlandı.

BAYBURT’TA MEB AKUB EKİPLERİNE DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ BAŞLADI

BAYBURT’TA MEB AKUB EKİPLERİNE DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ BAŞLADI

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Süreci Başladı
2
Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı
3
Mollabey İlk-Ortaokulu eTwinning'de Büyük Başarı
4
MEB Başmüfettişi Orhan Tunç Eskişehir’de Eğitim Çalışmalarını Değerlendirdi
5
Sakarya ATLAS'ına 16 Yaşındaki Geliştiriciden QGIS Eklentisi
6
Çocuklar Pancar Deposu’nda: Nilüfer ve Akbank Sanat Atölyeleri

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler