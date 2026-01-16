Bayındır’da Karne Şenliği: Fatih İlkokulu Bahçesi Masal Diyarına Döndü

İzmir Bayındır’daki Fatih İlkokulu karne haftasında okul bahçesini oyun parkları, kostümlü karakterler ve gösterilerle şenliğe çevirdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:22
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:22
Bayındır’da Karne Şenliği: Fatih İlkokulu Bahçesi Masal Diyarına Döndü

Bayındır’da karne şenliği: Fatih İlkokulu bahçesi masal diyarına döndü

Öğrenciler okulda unutulmaz bir gün yaşadı

İzmir’in Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu, karne haftasına özel düzenlediği renkli etkinlikle öğrencilerine eğlenceli bir veda sundu. Okul bahçesinde kurulan organizasyon, çocuklara güvenli ve neşeli bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında kurulan oyun parkları, halk oyunları gösterileri ve kostümlü kahramanlar çocukların ilgi odağı oldu. Pamuk helva ve patlamış mısır ikramları ile birlikte yüz boyama etkinlikleri de programın renkli anlarından bazılarıydı.

Karne heyecanını arkadaşlarıyla birlikte paylaşan öğrenciler, okulun sağladığı bu ortama büyük sevinçle katıldı. Etkinlik, hem dinlendirici hem de sosyal etkileşimi güçlendirici bir atmosfer sundu.

Öğretmenler ve veliler, bu tür organizasyonların öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Bayındır Fatih İlkokulu’nda düzenlenen karne haftası etkinliği, öğrencilere hem eğlence hem de unutulmaz anlar bıraktı.

BAYINDIR’DA KARNE ŞENLİĞİ: OKUL BAHÇESİ MASAL DİYARINA DÖNDÜ

BAYINDIR’DA KARNE ŞENLİĞİ: OKUL BAHÇESİ MASAL DİYARINA DÖNDÜ

BAYINDIR’DA KARNE ŞENLİĞİ: OKUL BAHÇESİ MASAL DİYARINA DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin Ağrı’da İbrahim Çeçen İlkokulu’nda Karne Heyecanı
2
Bayındır’da Karne Şenliği: Fatih İlkokulu Bahçesi Masal Diyarına Döndü
3
Kütahya'da 90 bin 373 Öğrencinin Karne Heyecanı
4
Giresun'da 67 bin 287 Öğrenci İçin Yarıyıl Tatili Başladı
5
Bulanık’ta 17 Bin Öğrenci Karne Sevinci — Kaymakam Koşansu’dan LGS Mesajı
6
Arpaçay'ta Karne Heyecanı: Kaymakam Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Birlikte
7
Manisa’da 266 bin 588 öğrenci yarıyıl tatiline başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları