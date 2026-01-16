Bayındır’da karne şenliği: Fatih İlkokulu bahçesi masal diyarına döndü

Öğrenciler okulda unutulmaz bir gün yaşadı

İzmir’in Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu, karne haftasına özel düzenlediği renkli etkinlikle öğrencilerine eğlenceli bir veda sundu. Okul bahçesinde kurulan organizasyon, çocuklara güvenli ve neşeli bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında kurulan oyun parkları, halk oyunları gösterileri ve kostümlü kahramanlar çocukların ilgi odağı oldu. Pamuk helva ve patlamış mısır ikramları ile birlikte yüz boyama etkinlikleri de programın renkli anlarından bazılarıydı.

Karne heyecanını arkadaşlarıyla birlikte paylaşan öğrenciler, okulun sağladığı bu ortama büyük sevinçle katıldı. Etkinlik, hem dinlendirici hem de sosyal etkileşimi güçlendirici bir atmosfer sundu.

Öğretmenler ve veliler, bu tür organizasyonların öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Bayındır Fatih İlkokulu’nda düzenlenen karne haftası etkinliği, öğrencilere hem eğlence hem de unutulmaz anlar bıraktı.

BAYINDIR’DA KARNE ŞENLİĞİ: OKUL BAHÇESİ MASAL DİYARINA DÖNDÜ