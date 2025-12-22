Bingöl Üniversitesi 2026'yı 'Üretim Yılı' İlan Etti

Bingöl Üniversitesi, 2026 yılını 'Üretim Yılı' ilan ederek eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde üretime dayalı yeni bir vizyon başlattı. Bu karar, üniversitenin bilimsel çıktıları toplumsal faydaya ve ekonomik katma değere dönüştürme hedefini perçinliyor.

Toplantı ve Katılımcılar

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Basın Konseyi ile tanıtım ofisinde bir araya geldi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Gül ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Prof. Dr. Veysel Turan, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ferhat Korkmazcan ile Bingöl Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hakim Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hedefler ve Uygulama Planı

Rektör Çelik, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini katma değere dönüştürmeyi ve toplum yararına odaklanan projelere öncelik vereceğini belirtti. Üretim Yılı kapsamında akademik birikimin sahaya yansıması, projelerin somut çıktılara dönüşmesi ve üniversite-sanayi-toplum iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bünyedeki dekanlıklar, müdürlükler, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri ve koordinatörlükler; üretime dayalı projeler, uygulamalı çalışmalar ve yenilikçi faaliyetlerle sürece aktif katkı sunacak. Planlanan adımların hem kurumun kurumsal gelişimine ivme kazandırması hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, 2026 Üretim Yılı'nın Bingöl Üniversitesi'nin misyonunu güçlendireceğini ve bölgesel ekonomi ile toplumsal fayda arasında güçlü bağlar kuracağını vurguladı.

