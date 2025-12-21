DOLAR
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Cennetabat ve Koçkıran Köy Okullarını Ziyaret Etti

Kaymakam Fatih Erdoğan, Cennetabat ve Koçkıran köylerindeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerle görüştü.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:54
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, okul ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Cennetabat ve Koçkıran köylerindeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları

Ziyaretlerde sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, öğrencilerin eğitim hayatına dair düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin derslere olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Erdoğan, okul yöneticilerinden eğitim-öğretim süreci hakkında bilgi aldı; öğretmenlerle de bir araya gelerek onların özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve öğretmenlerin bu süreçteki rolünün çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Katılım

Ziyaretlere; İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erkan Akkuş, İlçe Özel İdare Müdürü Abdulbaki Dursun, Taşburun Jandarma Karakol Komutanı Üstçavuş Sezer Yalçın ile köy muhtarları da eşlik etti.

