BŞEÜ ile Universidade Catlica Portuguesa arasında sağlık bilimleri iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Portekiz'in yükseköğretim kurumlarından Universidade Catlica Portuguesa ile "İş Birliği Protokolü" imzalayarak akademik etkileşimini güçlendirdi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol, özellikle sağlık ve hemşirelik bilimleri alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Anlaşma, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği ve çeşitli bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor.

Protokolün koordinasyonunu Universidade Catlica Portuguesa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sultan Kayan yürütmüştür.

Yetkililerin açıklaması

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu anlaşma, Universidade Catlica Portuguesa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sultan Kayan’ın koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup, iki üniversite arasında özellikle sağlık ve hemşirelik bilimleri alanlarında akademik etkileşimin artırılmasını hedeflemektedir. Protokol kapsamında ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği ve çeşitli bilimsel etkinliklerde iş birliği yapılması planlanmaktadır.Bu iş birliğinin, uluslararası akademik bilgi paylaşımını güçlendirmesi, farklı eğitim ve sağlık sistemlerine yönelik deneyim kazanılmasına katkı sağlaması ve sağlık bilimleri alanında yürütülen çalışmaların kalitesini artırması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası akademik ortamlarda eğitim alma ve mesleki bakış açılarını geliştirme fırsatı elde etmeleri amaçlanmaktadır. Üniversitemiz, Universidade Catlica Portuguesa ile başlatılan bu ortaklığın uzun vadede sürdürülebilir projelere zemin hazırlayacağına inanmakta; sağlık bilimleri alanında uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

Üniversite, bu ortaklıkla akademik ve mesleki deneyimin geliştirilmesini, uluslararası alanda görünürlüğün artırılmasını ve sağlık bilimleri çalışmalarının niteliğinin yükseltilmesini amaçlıyor.

BŞEÜ'DEN ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI