Kahramanmaraş'ta Kar Tatili Uzadı — 2 Ocak Cuma Eğitime Ara

Kahramanmaraş’ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitim bir gün daha uzatıldı; 2 Ocak Cuma il genelinde resmi ve özel okullar tatil edildi, vatandaşlar buzlanma uyarısı aldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:07
Kahramanmaraş'ta kar tatili uzadı: 2 Ocak Cuma eğitime ara

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşamba günü başlatılan eğitim öğretime ara bir gün daha uzatıldı.

Valilik kararı ve kapsam

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hava durumu uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, şehir genelinde kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riski bulunduğunu bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

