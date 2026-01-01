Elazığ'da Kar Yağışı: Eğitim-Öğretime 1 Gün Daha Ara

Vali Numan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu takip ettiğini belirtti ve öğrencilere seslendi.

"Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 02 Ocak 2026’da da Maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim Pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz"

Açıklamada 02 Ocak 2026 tarihinin de dahil olduğu kapanma kararı ve öğrencilere yönelik hızla paylaşılmış uyarı iletildi; öğrencilere bol kitap okumaları ve derslerine çalışmalarını tavsiye edildi.

