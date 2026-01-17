BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı

BUÜ’lü hemşirelerin uluslararası bilimsel yayın başarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nde görev yapan hemşireler, sağlık hizmetindeki yoğun çalışmalarını akademik başarılara dönüştürerek Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleriyle dikkat çekti. Bu başarılar, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Tören ve yönetimden destek vurgusu

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ve Başhemşire Uzm. Hemşire Fatma Düzgün, bilimsel çalışmalarıyla fark yaratan sağlık profesyonellerine teşekkür belgelerini sundu. Yönetim, akademik gelişimin sağlık hizmet kalitesine katkısının altını çizerek, bilimsel üretimin desteklenmesinin devam edeceğini belirtti.

Uluslararası yayınlar ve alandaki katkılar

Uzm. Hemşire Gül Çalışkan (Enfeksiyon Kontrol Komitesi), antibiyotik direnci ve enfeksiyon yönetimi üzerine hazırladığı kritik çalışmayla Eylül 2025'te Scientific Reports dergisinde yer aldı.

Saliha Macun (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi) onkoloji hastalarında kanülasyon işlemlerinin ağrı ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen araştırmasını Mart 2025'te Almanya merkezli prestijli bir yayında yayımladı.

İç Hastalıkları Başhemşiresi Uzm. Hemşire Semure Zengi, Klinik Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hemşire Suzan Adalı ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Hülya Ek, pandeminin diyabetik ayak hastaları üzerindeki etkilerini inceledikleri kapsamlı araştırmalarını Ağustos 2025'te Journal of Clinical Medicine dergisinde yayımladı.

Uzm. Hemşire Dilan Ayhan (Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi), yoğun bakımda el hijyeni eğitimine yönelik hazırladığı randomize kontrollü çalışmayla Kasım 2025'te Nursing in Critical Care dergisinde yer alarak hastanenin akademik başarı tablosuna yeni bir halka ekledi.

Bu uluslararası yayınlar, BUÜ Hastanesi hemşirelerinin klinik deneyimlerini bilimsel çalışmayla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası literatüre katkı sağladığını gösteriyor. Hastane yönetimi, akademik üretimi teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

