BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı

BUÜ Hastanesi hemşireleri, 2025'te Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlanan makaleleriyle hastane yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:49
BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı

BUÜ’lü hemşirelerin uluslararası bilimsel yayın başarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nde görev yapan hemşireler, sağlık hizmetindeki yoğun çalışmalarını akademik başarılara dönüştürerek Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleriyle dikkat çekti. Bu başarılar, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Tören ve yönetimden destek vurgusu

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ve Başhemşire Uzm. Hemşire Fatma Düzgün, bilimsel çalışmalarıyla fark yaratan sağlık profesyonellerine teşekkür belgelerini sundu. Yönetim, akademik gelişimin sağlık hizmet kalitesine katkısının altını çizerek, bilimsel üretimin desteklenmesinin devam edeceğini belirtti.

Uluslararası yayınlar ve alandaki katkılar

Uzm. Hemşire Gül Çalışkan (Enfeksiyon Kontrol Komitesi), antibiyotik direnci ve enfeksiyon yönetimi üzerine hazırladığı kritik çalışmayla Eylül 2025'te Scientific Reports dergisinde yer aldı.

Saliha Macun (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi) onkoloji hastalarında kanülasyon işlemlerinin ağrı ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen araştırmasını Mart 2025'te Almanya merkezli prestijli bir yayında yayımladı.

İç Hastalıkları Başhemşiresi Uzm. Hemşire Semure Zengi, Klinik Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hemşire Suzan Adalı ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Hülya Ek, pandeminin diyabetik ayak hastaları üzerindeki etkilerini inceledikleri kapsamlı araştırmalarını Ağustos 2025'te Journal of Clinical Medicine dergisinde yayımladı.

Uzm. Hemşire Dilan Ayhan (Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi), yoğun bakımda el hijyeni eğitimine yönelik hazırladığı randomize kontrollü çalışmayla Kasım 2025'te Nursing in Critical Care dergisinde yer alarak hastanenin akademik başarı tablosuna yeni bir halka ekledi.

Bu uluslararası yayınlar, BUÜ Hastanesi hemşirelerinin klinik deneyimlerini bilimsel çalışmayla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası literatüre katkı sağladığını gösteriyor. Hastane yönetimi, akademik üretimi teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

ULUSLARARASI Q1 KATEGORİSİNDEKİ DERGİLERDE MAKALELERİ YAYIMLANAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ)...

ULUSLARARASI Q1 KATEGORİSİNDEKİ DERGİLERDE MAKALELERİ YAYIMLANAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER, HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.

ULUSLARARASI Q1 KATEGORİSİNDEKİ DERGİLERDE MAKALELERİ YAYIMLANAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ)...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı
2
Türk Eğitim-Sen 250 Türkmen Genç İçin C1 Akademik Türkçe Eğitimi Başlattı
3
BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı
4
Tercan'da Karne Coşkusu: bin 970 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
5
Salihli'de Adala Nergis Demet Ortaokulu'na SEDEP Destekli Müzik Sınıfı Açıldı
6
TDK, 2025'in Kelimesini Açıkladı: "Dijital Vicdan" (300 Bin Oy)
7
Düzce'de Yavuz Selim Lisesi'nden Mevlana'yı Anma Tasavvuf Musikisi Konseri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları