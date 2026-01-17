Türk Eğitim-Sen 250 Türkmen Genç İçin C1 Akademik Türkçe Eğitimi Başlattı

Türk Eğitim-Sen, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği iş birliğiyle yürütülen Irak Türkmenleri Eğitim Projesinin 3’üncü fazı kapsamında, 250 Türkmen genci için C1 düzeyinde akademik Türkçe hazırlık kursu başlattı.

Etkinlik, 16 Ocak Türkmen Şehitleri’ni anma programı çerçevesinde gerçekleştirildi. "Irak’taki Türkmen Gençlerin Geleceğe Hazırlanması: Türkçe Öğretim Projesi" başlığıyla başlayan çalışmada, kursların Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Hedef ve kapsam

Program ile gençlerin Türkçe hakimiyetinin akademik düzeye taşınması amaçlanıyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar C1 düzeyi Türkçe yeterlik sertifikası hazırlık eğitimini tamamlamış olacak.

Açılış konuşmaları

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 16 Ocak Türkmen şehitlerini anarak, "Irak Türkmenleri; yalnızca bir topluluk değil, Ortadoğu’da Türk varlığının sarsılmaz dayanağı, Akdeniz’e uzanan tarihi ve stratejik damarımızın canlı şahididir. Türkmeneli; bir coğrafi isim olmanın ötesinde, dilimizin, kültürümüzün, kimliğimizin ve tarihimizin nöbet yeridir. Bugün bu nöbet yerinin kıymetini bir kez daha idrak ediyoruz" dedi.

Geylan, projenin eğitim, dil ve kültür üzerinden anmayı inşa etmeye dönüştürüldüğünü belirterek, "Bu proje; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi’nin 'Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur' vizyonu doğrultusunda şekillenmiş; bugüne kadar yüzlerce Türkmen gencimizin Türkiye’de akademik hayata dahil olmasına katkı sunarak tarihi ve kültürel bağlarımızı perçinlemiştir. Ve biz, bu büyük yürüyüşte bir adım değil, bir merhale daha ileri gidiyoruz. Çünkü, projemizin 3’üncü fazını, üstelik bugüne kadarki en kapsamlı ayağını 16 Ocak tarihinde başlattık" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da hedeflerinin Türk birliğini kurmak olduğunu vurgulayarak, "Bugün dünyada kural ve kaidelerin geçerliliği giderek azalıyor; güçlü olan ayakta kalıyor. Adeta gücün güce yettiği bir dönemden geçiyoruz. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve dünya çok kutuplu bir yapıya doğru gidiyor. Türkiye’nin bu düzende kutup başı olması gerekiyor. Bunun yolu da Türk birliğini harekete geçirmekten geçiyor" dedi.

Türkmeneli Ülkü Ocakları Başkanı Murat İmadeddin Türkmen ise kursların son derece faydalı olduğunu belirterek, kursiyerlerin yüksek lisans, doktora hatta lisans eğitimlerine Türkiye’de başlamak istediklerini, programın yüksek katılımla sürdürüleceğini ve "Türk Eğitim-Sen başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Katılımcılar

Projenin 3’üncü faz açılışına; MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dilmer Müdürü Bünyamin Oğuz, Türkmeneli Ülkü Ocakları Başkanı Murat İmadeddin Türkmen ve 250 Türkmen öğrenci katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN, IRAK TÜRKMENLERİ EĞİTİM PROJESİ İLE 250 TÜRKMEN GENCİ C1 DÜZEYİNDE AKADEMİK TÜRKÇE EĞİTİM DESTEĞİ ALACAK.