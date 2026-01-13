Gazikültür'den '500. Yılında Mercidabık Savaşı' — Mercidabık 1516 İncelemesi

Gazikültür, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Prof. Dr. Osman Köse editörlüğünde hazırlanan "500. Yılında Mercidabık Savaşı"nı yayımladı; eser Mercidabık'ı çok boyutlu ele alıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:25
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kültür yayıncılığındaki markası Gazikültür Yayınları, tarih araştırmalarına önemli katkı sunan yeni bir eser yayımladı. Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Prof. Dr. Osman Kösenin üstlendiği 500. Yılında Mercidabık Savaşı, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan 1516 Mercidabık Zaferini çok boyutlu bir perspektifle inceliyor.

Kitabın kapsamı ve makaleler

Çalışma, Osmanlı Devleti ile Memlük Sultanlığı arasındaki siyasi, askerî ve ideolojik mücadelenin, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu tarihini yeniden şekillendiren bir kırılma anı olarak ele alındığı disiplinlerarası makalelerden oluşuyor. Beş asırlık tarihsel mesafeden bakılarak hazırlanan eser, Mercidabık Savaşı'nı bölgesel ve uluslararası düzeyde yeniden tartışmaya açıyor.

Eserde yer alan makaleler dönemin siyasi dengelerini, dini meşruiyet tartışmalarını, doğal afetlerin tarihsel etkilerini ve Osmanlı-Memlük ilişkilerinin arka planını ayrıntılı biçimde irdeliyor. Metin Akis’in "Mercidabık Savaşı’na Doğru Osmanlı-Memlük İlişkileri" başlıklı çalışması, savaş öncesi diplomatik ve askerî süreci bütünlüklü bir çerçevede incelerken; Sedat Bilinir’in "Tarih Boyunca Halep ve Çevresindeki Büyük Depremler: Etkileri ve Sonuçları" makalesi, coğrafyanın tarih üzerindeki belirleyici rolünü vurguluyor.

H. Hilal Şahin’in Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ve Kansu Gavri ekseninde şekillenen güç mücadelesini ele alan çalışması dönemin siyasal aktörleri arasındaki gerilimleri derinleştiriyor. Naime Yüksel Karasu, Yavuz Sultan Selim’in Memlük Devleti’ne savaş ilanının gerekçelerini hukuki ve siyasal boyutlarıyla tartışıyor. Prof. Dr. Zeynel Özlü ve Dr. İsmail Hakkı Üzüm’ün ortak makalesi, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını dinî motifler ve manevî meşruiyet bağlamında değerlendiriyor. Süleyman Kızıltoprak ise Mercidabık Zaferi’ni Osmanlı Cihan Devleti’nin yükseliş sürecinde bir kırılma noktası olarak konumlandırıp savaşın uluslararası sonuçlarını ayrıntılı biçimde analiz ediyor.

Hedef kitle ve erişim

500. Yılında Mercidabık Savaşı, Osmanlı tarihine ilgi duyan araştırmacılar, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve tarih meraklıları için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Okurlar, eserin e-kitap versiyonuna gbbkultur.com adresinden erişebilir.

Yakar'ın değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, kitabın yayımlanması vesilesiyle yaptığı değerlendirmede tarihi hafızanın canlı tutulmasının şehir kültürü ve toplumsal bilinç açısından önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yakar, "Mercidabık Savaşı, Osmanlı tarihinin yönünü değiştiren, Anadolu, Suriye ve Mısır coğrafyasını yeni bir siyasal düzleme taşıyan büyük bir dönüm noktasıdır. Bu tür çalışmalar, tarihi olayları ezber bilgilerin ötesine taşıyarak sebepleri, sonuçları ve etkileriyle birlikte düşünmemizi sağlar. Gazikültür Yayınları olarak amacımız, akademik niteliği yüksek, kalıcı başvuru eserlerini hem araştırmacıların hem de tarih meraklılarının istifadesine sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Yakar ayrıca Gaziantep’in yayıncılık faaliyetleriyle yalnızca yerel belleği değil, Anadolu ve İslam tarihinin ortak mirasını da görünür kılmayı hedeflediklerini vurguladı: "Bu eser, üniversitelerimizde yürütülen akademik çalışmalarla yerel yönetimlerin kültür politikaları arasında güçlü bir köprü kurmaktadır. Beş yüzüncü yılında Mercidabık Savaşı’nı yeniden düşünmek, geçmişi anlamanın yanı sıra bugünü doğru okumak için de önemli bir imkandır."

