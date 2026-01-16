Çıldır'da Karne Heyecanı Berelerle Mutluluğa Dönüştü

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 200 ilkokul öğrencisi, İstanbul'dan gönderilen örme berelerle karne sevincini yaşadı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:58
İstanbul'dan gelen destekle 200 öğrenci kışa hazırlanıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde ilkokul öğrencilerinin karne coşkusu, İstanbul'dan gönderilen berelerle mutluluğa dönüştü. Çıldır Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, öğrenciler karnelerini alırken hediyelerini de sevinçle karşıladı.

Karne hediyesi kampanyası, okulu adına başlatılan girişimle hayata geçti. Çıldır Merkez İlkokulu Müdürü Serkan Çanak öncülüğünde yürütülen organizasyona, İstanbul'da ortak hobi evi sahibi Reyhan Bakır duyarlılık göstererek soğuk kış günleri için toplam 200 öğrenciye el örmesi başlıklar gönderdi.

Dağıtım törenine Çıldır İlçe Kaymakamı Barış Aytürk ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız da katıldı. İlçe protokolü, gönderilen bereyle karne heyetinin mutluluğuna ortak olarak yardımseverlerin desteğini takdir etti.

Serkan Çanak konuyla ilgili olarak, "Reyhan Bakır ve arkadaşlarına okulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi ve katkı sağlayan tüm gönüllülere minnettarlığını iletti.

Etkinlik, yerel dayanışmanın ve gönüllü desteğin çocukların eğitim hayatındaki önemini bir kez daha gösterdi.

