Depremin birinci yıldönümünde Hatay' da hüzünlü okul tatili: Deprem acısı bir kez daha yaşandı!

Hatay, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin birinci yıldönümünde yas tuttu. İşte detaylar...

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hatay Valiliği, depremin birinci yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Sabah saatlerinde Hatay Valisi Ali Yerlikaya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Hatay İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu, Hatay AFAD İl Müdürü Mehmet Akif Yılmaz ve diğer ilgililer, depremde yıkılan binaların yerine yapılan konutların açılış törenine katıldı.







Törenin ardından, depremde hayatını kaybedenler için Hatay Adliyesi Konferans Salonu’nda bir anma programı gerçekleştirildi. Programda, depremde hayatını kaybedenlerin isimleri okundu, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Anma programının sonunda, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, depremle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Çelikkol, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve depremde yıkılan binaların sahipleri ve müteahhitleri hakkında yürütülen soruşturmaların devam ettiğini söyledi.





HATAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hatay Valiliği, depremin birinci yıldönümü nedeniyle bugün Hatay genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.





Hatay’da okulların tatil edilmesi, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Depremde 6 çocuğunu kaybeden bir anne, "Bugün okulların tatil edilmesi bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızın acısını bir nebze de olsa hafifletti. Allah devletimizden razı olsun. Bizim çocuklarımız gitti ama başka çocuklar gitmesin. Depremde hayatını kaybeden herkesin ruhu şad olsun" dedi.