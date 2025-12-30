DOLAR
Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü

Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bulgurlu Köyü İlkokulu öğrencilerini Ağrı'da sinema ve ikramlarla unutulmaz bir güne taşıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:13
Sosyal sorumluluk kapsamında çocuklara sinema keyfi

Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçeye bağlı Bulgurlu Köyü İlkokulu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Ağrı merkezdeki sinema salonuna götürülerek sinema keyfi yaşadı. Birçok öğrenci için ilk sinema deneyimi olan gösterim, büyük ekran ve salon atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Film gösterimi öncesinde ve sonrasında yetkililer öğrencilerle yakından ilgilendi; çocukların güvenli ve keyifli bir gün geçirmesi için titizlikle çalışıldı. Etkinlik süresince öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlayacak paylaşımlar da yapıldı.

Sinema gösteriminin ardından Diyadin'de öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Sunulan ikramlar ve düzenlenen etkinlik, çocukların yüzünü güldürürken gün boyunca neşeli anlar yaşanmasını sağladı.

Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve moral-motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Veliler ve öğretmenler ise düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

