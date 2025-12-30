Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü

Sosyal sorumluluk kapsamında çocuklara sinema keyfi

Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçeye bağlı Bulgurlu Köyü İlkokulu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Ağrı merkezdeki sinema salonuna götürülerek sinema keyfi yaşadı. Birçok öğrenci için ilk sinema deneyimi olan gösterim, büyük ekran ve salon atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Film gösterimi öncesinde ve sonrasında yetkililer öğrencilerle yakından ilgilendi; çocukların güvenli ve keyifli bir gün geçirmesi için titizlikle çalışıldı. Etkinlik süresince öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlayacak paylaşımlar da yapıldı.

Sinema gösteriminin ardından Diyadin'de öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Sunulan ikramlar ve düzenlenen etkinlik, çocukların yüzünü güldürürken gün boyunca neşeli anlar yaşanmasını sağladı.

Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve moral-motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Veliler ve öğretmenler ise düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

DİYADİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BULGURLU KÖYÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE AĞRI MERKEZDE SİNEMA KEYFİ YAŞATILIRKEN, ÇOCUKLAR ÇEŞİTLİ İKRAMLARLA DA SEVİNDİRİLDİ.