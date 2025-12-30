Fabrika Gibi Lise: Elazığ'da 19 Milyon Ciro

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama oteli, fırını ve mutfağıyla üretime katkı sağlayan bir eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Okul, hem öğrencileri eğitiyor hem de döner sermaye gelirleriyle ekonomiye katkı sunuyor.

Uygulama oteli, fırın ve mutfakla tam kapasite üretim

Okul, 300 öğrenci ve 38 öğretmen kadrosu ile eğitimine devam ediyor. Bünyesindeki 39 odalı uygulamalı otel, fırın ve mutfak ile adeta bir işletme gibi çalışıyor. Fırında günlük yaklaşık 4 ila 5 bin ekmek üretilirken, mutfakta ise bin öğrenciye yemek hazırlanıyor. Üretilen ekmek ve yemekler, taşıma hizmeti verilen ve çevredeki pansiyonlu okullara gönderiliyor.

Bu kapsamda okul, bir yılda 19 milyon ciro elde etti. Öğrenciler hem teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor hem de döner sermaye ödemeleriyle harçlık kazanıyor; elde edilen gelirin büyük bölümü öğrencilere harçlık, çalışma alanlarının iyileştirilmesi ve malzeme alımı için kullanılıyor, kalan kısmı ise bakanlığa aktarılıyor.

Okul müdürünün değerlendirmesi

Okul Müdürü Sadrettin Bayram, okulun çalışmalarını ve elde edilen geliri şöyle aktardı:

"Okulumuz bünyesinde uygulama otelimiz bulunmaktadır. Uygulama otelimizde mutfağımız mevcut. Uygulama otelimizde 39 odamız ve 117 yatağımız mevcuttur. Günlük yüzde 25-30 kapasiteyle kış aylarını geçiriyoruz. Yaz aylarında ise yüzde 80 ile yüzde 90 oranlarına kadar çıkabiliyor. Mutfağımızda çevre okullara özellikle belde okullarına yemek yapıp gönderiyoruz. Bin öğrenciye buradan yemek hazırlayıp gönderiyoruz. Bunların tamamında öğretmenlerimizin gözetiminde öğrencilerimiz görev alıyor. Odalarımızın temizliği tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda 2025 yılında 19 milyon ciro elde ettik. Bu cironun büyük bir kısmını öğrencilerimize harçlık olarak, çalışma alanlarımızın iyileştirilmesi ve malzeme alımında bu cirodan faydalanıyoruz. Geriye kalan kısmı da bakanlığımıza aktarıyoruz" dedi.

Bayram ayrıca fırın faaliyetlerini anlatarak, "Fırında günlük olarak 4 ila 5 bin arasında ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz orada çalışarak harçlıklarını kazanıyor. Üretilen ekmekleri, taşıma hizmeti vermiş olduğumuz okullara gönderiyoruz. Aynı zamanda çevremizde bulunan pansiyonlu okullarımıza da ekmekleri dağıtıyoruz. Kesinlikle bir üretim tesisi gibi çalışıyoruz. Hizmet üretiyoruz. Çevremizdeki okullara ve insanlara faydalı olabilmek, öğrencilerimizin sektöre daha iyi ve becerikli olabilmeleri için bir mücadele veriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzda, tam anlamıyla işi öğreniyorlar. Yaz aylarında da öğrencilerimizi otellere gönderiyoruz. 6 aylık bir beceri eğitimi görüyorlar. Burada öğrenmiş olduklarını tamamıyla pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda buradan staj yapacakları yere hazır bir şekilde gitmiş oluyor. Çünkü uygulama otelinde sürekli uygulamanın içerisinde olduklarından dolayı gittikleri yerde yabancılık çekmiyorlar" ifadelerini kullandı.

