KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim

KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor

Ankara Keçiören Belediyesi, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) bünyesinde açılan okuma yazma kurslarıyla örgün eğitim imkanı bulamayan vatandaşlara ücretsiz eğitim desteği sunmaya devam ediyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

Kurslar, yaş sınırı olmaksızın temel eğitim almamış bireylerin okuma yazma becerisi kazanmalarını hedefliyor. Katılımcılar; harfleri tanımaktan günlük hayatta karşılaşılan metinleri okuyup yazabilmeye, resmi belgeleri anlayabilmeye kadar uzanan kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından, kursiyerlerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülüyor.

Belge ve Katılımcı Deneyimleri

Programa düzenli devam eden vatandaşlar, dönem sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından okuryazarlık belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerler, adlarını yazabilmekten hastane ve resmi kurum işlemlerini tek başına yapabilmeye kadar yaşamlarını kolaylaştıran kazanımlar edindiklerini; ayrıca eğitim sürecinde yeni dostluklar kurduklarını ifade ediyorlar.

KEÇMEK bünyesinde sunulan kurslara katılanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Yıllardır içlerinde kalan okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler, hem öğrenmenin sevincini hem de sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Başkan Özarslan'ın Mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören’deki tüm vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek,

Okuma yazma kurslarımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal hayata daha aktif katılmalarına da katkı sağlıyor. Eğitim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Özgüvenleriyle bu kurslarımıza katılan ve azimleriyle herkese örnek olan kıymetli hemşehrilerimi tebrik ediyorum

Başkan Özarslan, kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşları KEÇMEK okuma yazma kurslarına başvurmaya davet etti.

