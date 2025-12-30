DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim

Keçiören Belediyesi'nin KEÇMEK okuma yazma kursları, örgün eğitime erişemeyenlere yaş sınırı olmadan ücretsiz eğitim ve okuryazarlık belgesi sağlıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:52
KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim

KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor

Ankara Keçiören Belediyesi, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) bünyesinde açılan okuma yazma kurslarıyla örgün eğitim imkanı bulamayan vatandaşlara ücretsiz eğitim desteği sunmaya devam ediyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

Kurslar, yaş sınırı olmaksızın temel eğitim almamış bireylerin okuma yazma becerisi kazanmalarını hedefliyor. Katılımcılar; harfleri tanımaktan günlük hayatta karşılaşılan metinleri okuyup yazabilmeye, resmi belgeleri anlayabilmeye kadar uzanan kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından, kursiyerlerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülüyor.

Belge ve Katılımcı Deneyimleri

Programa düzenli devam eden vatandaşlar, dönem sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından okuryazarlık belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerler, adlarını yazabilmekten hastane ve resmi kurum işlemlerini tek başına yapabilmeye kadar yaşamlarını kolaylaştıran kazanımlar edindiklerini; ayrıca eğitim sürecinde yeni dostluklar kurduklarını ifade ediyorlar.

KEÇMEK bünyesinde sunulan kurslara katılanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Yıllardır içlerinde kalan okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler, hem öğrenmenin sevincini hem de sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Başkan Özarslan'ın Mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören’deki tüm vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek,

Okuma yazma kurslarımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal hayata daha aktif katılmalarına da katkı sağlıyor. Eğitim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Özgüvenleriyle bu kurslarımıza katılan ve azimleriyle herkese örnek olan kıymetli hemşehrilerimi tebrik ediyorum

Başkan Özarslan, kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşları KEÇMEK okuma yazma kurslarına başvurmaya davet etti.

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ, KEÇİÖREN SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (KEÇMEK) BÜNYESİNDE AÇILAN...

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ, KEÇİÖREN SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (KEÇMEK) BÜNYESİNDE AÇILAN OKUMA YAZMA KURSLARI, ÖRGÜN EĞİTİM İMKÂNI BULAMAYAN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ SUNUYOR.

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ, KEÇİÖREN SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (KEÇMEK) BÜNYESİNDE AÇILAN...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nde Yurt Atölyeleri: Erkekler Pizza, Kızlar Kurabiye
2
Emet Örencik İlkokulu'nda Sıfır Atık Eğitimi
3
Düzce'de Muhtarlara Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi
4
Fabrika Gibi Lise: Elazığ'da 19 Milyon Ciro
5
Düzce’de 2025 4. Grup Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimi Tamamlandı
6
KEÇMEK'te Okuma Yazma Kursları Sürüyor — Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim
7
BİLSEM Lise Öğrencilerine Düzce Üniversitesi'nde Parçacık Fiziği Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları