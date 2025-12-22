Diyarbakır'ın 57 Yıllık Kuyumcu Ustası Öğretmenlerle Buluştu

Diyarbakır'ın 57 yıllık kuyumculuk hafızası öğretmenlerle buluştu

64 yaşındaki küyumcu zanaatkâr Mehmet Ali Akınsoy, kentte yarım asrı aşan deneyimini öğretmenlerle paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlik, Diyarbakır Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi çatısı altında gerçekleşti.

Etkinlik ve katılımcılar

Olgunlaşma Enstitülerinin kültürel mirası yaşatma ve emeği görünür kılma misyonu doğrultusunda düzenlenen buluşmada, kuyumcu ustası Salih Akınsoy ile kızı Emine Akınsoy de farklı branşlardaki öğretmenlerle bir araya gelerek ustalığın hikâyesini ve uygulamalı gösterileri paylaştı.

Ustanın anlatımı

Mehmet Ali Akınsoy, "Baba mesleği olduğu için 8 yaşında mesleğe başladım ve yaklaşık 57 senedir kuyumculuğun içindeyim" diye konuştu. 2010 yılından beri öğretmenlik yaptığını belirten Akınsoy, "8-10 öğrenci yetiştirmenin nasip olduğunu" söyledi.

Akınsoy, şu anda da Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde görevli olduğunu belirterek, "Bu sene son senemiz, emekli oluyoruz. Bugün elimizden geldiğince sanat olarak yetiştirmeye çalıştık. Çünkü memleketin zanaatkar eksiği çok var. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sayı gönlümüzce isteğimiz gibi değil. 8-10 yerine 30-40 tane olması daha iyiydi. Memlekette bin, belki binin üstünde kuyumcu var. Ama zanaatkar ararsak 10 tane bir araya getiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Usta, kadınların mesleği bırakma nedenlerine de dikkat çekerek, "Genelde erkek çocuktan bayanlarla uğraştık, onları yetiştirdik. Fakat bayanlarda da şöyle bir şey var. Evlilik durumu var. Evlenince mesleği bırakıyor. Veya kocası, nişanlısı kabul etmiyor. Artık imkanlarıyla dükkan açma şansı ne kadar olur. Bunlar hepsi problem. Kuyumculukta akla gelen neler varsa hepsi var. Kişniş, hasır, telkâri, akla gelen hepsini yapabiliyorum. Ama günümüzde böyle bir zanaatkar yok. Şu anda hepsi branşlı, bir alanda uzmanlaşıyor" dedi.

Akademi koordinatörünün değerlendirmesi

Diyarbakır Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademileri Koordinatörü Ferman Salmış ise her hafta farklı bir konu seçip program düzenlediklerini, bu haftanın konusunun kentin kuyumculuk hafızası olduğunu belirtti. Salmış, "Usta ve kızının Olgunlaşma Enstitüsü'nde bulunduklarını aktardılar. Bize kişniş takısının tarihi hakkında bilgi verdiler. Bunun üzerine değerlendirme yapıp uygulamalı gösterdiler. Amacımız Diyarbakır’da bulunan öğretmenlerimizi, Diyarbakır’ımızın kültür, sanat, zanaat anlamındaki çalışmalarıyla, birikimiyle hafızasına ilişkilendirmek. Sağ olsun bugün bizi Olgunlaşma Enstitüsü'nde bu şekilde ağırladılar" diye konuştu.

Etkinlik, kentteki zanaat mirasının kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kültür adımı olarak kayda geçti.

