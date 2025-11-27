Elazığ Belediyesi’nden Personeline %50 Kreş Desteği

Personel ve birinci derece yakınlarına 2025-2026 döneminde avantaj

Elazığ Belediyesi, çalışanlarına yönelik sosyal destek uygulamalarını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye ile özel bir gündüz bakımevi ve kreş eğitim merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle personel için yeni bir kolaylık getirildi.

Protokole göre, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Elazığ Belediyesi personeli ve birinci derece yakınları, 2-6 yaş arasındaki çocuklar için sunulan kreş hizmetlerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek.

Uygulamanın amacı; çalışanların günlük yaşamını kolaylaştırmak, iş-aile dengesine katkı sağlamak ve çalışma verimliliğini artırmak olarak açıklandı. İmzalanan protokolun personel için maddi ve sosyal açıdan anlamlı bir destek sunması hedefleniyor.

Protokolün imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğulları, şunları söyledi: "Gayemiz çalışanlarımıza yönelik sosyal imkanları artırmak, çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek ve kurumsal aidiyeti güçlendirmektir. Bu hedef doğrultusunda bugün de güzel bir adım atıyoruz. İmzalanan bu protokolün personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum".

