Erzincan'da Eğitime 1 Gün Ara — 2 Ocak 2026'de Kar ve eksi 10 derece uyarısı

Erzincan Valiliği, kar yağışı ve 2 Ocak 2026'de sıcaklığın eksi 10 dereceye düşmesinin beklendiğini belirterek eğitime 1 gün ara verdi; bazı personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:55
Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri il genelinde etkili kar yağışı ve 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği beklentisini gösteriyor.

Açıklamada, yoğun buzlanma ve don olayının gün boyu etkili olacağının değerlendirildiği; ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, Erzincan genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

