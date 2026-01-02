Erzincan'da Eğitime 1 Gün Ara — 2 Ocak 2026'de Kar ve eksi 10 derece uyarısı

Erzincan'da Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri il genelinde etkili kar yağışı ve 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği beklentisini gösteriyor.

Açıklamada, yoğun buzlanma ve don olayının gün boyu etkili olacağının değerlendirildiği; ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, Erzincan genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZİNCAN’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ