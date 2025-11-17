Eskişehir'den Türkiye Birinciliği: 9. Ulusal Nasreddin Hoca Yarışması

Eskişehirli Öğrenciler Konya'da Türkiye Birinciliğini Kazandı

Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu öğrencileri, 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Konya'da düzenlenen yarışmada performanslarıyla jüri ve izleyicileri etkileyen öğrenciler, Türkiye birincisi oldu.

Yarışma ve Performansın Önemi

Öğrenciler, Nasreddin Hocanın hoşgörü ve mizah anlayışını sahneledikleri canlandırmalarla yaşatarak bu kültürel mirası akranlarına tanıttı. Gösterdikleri performans, hem anlatım hem de sahne kurgusu açısından olumlu eleştiriler aldı ve gelecek nesillerin hafızasına bu değerin kazınmasına katkı sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Açıklama

"Başarılı öğrencilerimizi, özveriyle rehberlik eden öğretmenlerimizi ve destekleriyle yanlarında olan velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz"

Yarışmada elde edilen bu derece, okul ve kent adına önemli bir başarı olarak kaydedildi.

