Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu

MEB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ziyaretlerde öğrenciler Şırnak, İdil, Silopi ve Cizre Sosyal Hizmet Merkezlerini gezerek hizmetleri tanıdı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:24
Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu

Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu

Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Sosyal Hizmet Merkezlerinin ziyaret edilmesi" etkinliği çerçevesinde öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri Şırnak, İdil, Silopi ve Cizre Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etti.

Merkezlerde uygulamalar yerinde tanıtıldı

Ziyaretlerde öğrenciler, merkezlerde sunulan danışmanlık, aile destek hizmetleri, çocuk koruma faaliyetleri ve sosyal yardım mekanizmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Merkezlerde görev yapan meslek elemanları, sahada yürütülen çalışmaları ve çocuklara ailelere yönelik hizmet modellerini anlatarak sosyal hizmetin toplumsal önemini vurguladı.

Gençlerin ilgisi duygusal anlar yaşattı

Çocukların meraklı bakışları ve yönelttikleri içten sorular, çalışanlar ve öğretmenler için duygulu anlar oluşturdu. Özellikle koruyucu aile hizmeti ve sosyal destek süreçlerine gösterilen yoğun ilgi, etkinliğin amacına ulaştığını ortaya koydu.

Alan deneyimi, farkındalık ve sorumluluk bilinci

Öğrencilerin merkezlerdeki her bir birimi dikkatle incelemesi, sosyal hizmet alanının gerçek yüzünü yerinde görmelerini sağladı. Öğretmen ve yöneticiler bu tür ziyaretlerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığı pekiştirdiğini belirtti.

Programın sonunda değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizi merkezlerimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın sosyal hizmet alanına yönelik ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu ziyaretlerin farkındalık oluşturma ve geleceğin sosyal hizmet gönüllülerini yetiştirme adına son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Kapımız her zaman açık; öğrencilerimizi daha sık görmek isteriz."

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN "SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNİN ZİYARET EDİLMESİ" ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE OKUL YÖNETİCİLERİ ŞIRNAK, İDİL, SİLOPİ VE CİZRE SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNİ ZİYARET ETTİ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÜYEP 2025 başvuruları başladı
2
Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu
3
Manisa’da Kaymakam Halil Dalak’tan Geleceğin Tapu Teknikerlerine Mesleki Rehberlik
4
Düzce Çocuk Üniversitesi, Belka Kreş Miniklerini Atölyelerde Ağırladı
5
Diyarbakır'da 486 Öğrenciye Trafik ve Çevre Bilinci Eğitimi
6
Malatya'da Gençler Kernek Külliyesi'nde Satranç Turnuvasında Kıyasıya Yarıştı
7
Gürsu'da Üreten Çocuklar Atölyesi: 8 Bin Öğrencinin Hayatı Değişti

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde