Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu

Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Sosyal Hizmet Merkezlerinin ziyaret edilmesi" etkinliği çerçevesinde öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri Şırnak, İdil, Silopi ve Cizre Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etti.

Merkezlerde uygulamalar yerinde tanıtıldı

Ziyaretlerde öğrenciler, merkezlerde sunulan danışmanlık, aile destek hizmetleri, çocuk koruma faaliyetleri ve sosyal yardım mekanizmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Merkezlerde görev yapan meslek elemanları, sahada yürütülen çalışmaları ve çocuklara ailelere yönelik hizmet modellerini anlatarak sosyal hizmetin toplumsal önemini vurguladı.

Gençlerin ilgisi duygusal anlar yaşattı

Çocukların meraklı bakışları ve yönelttikleri içten sorular, çalışanlar ve öğretmenler için duygulu anlar oluşturdu. Özellikle koruyucu aile hizmeti ve sosyal destek süreçlerine gösterilen yoğun ilgi, etkinliğin amacına ulaştığını ortaya koydu.

Alan deneyimi, farkındalık ve sorumluluk bilinci

Öğrencilerin merkezlerdeki her bir birimi dikkatle incelemesi, sosyal hizmet alanının gerçek yüzünü yerinde görmelerini sağladı. Öğretmen ve yöneticiler bu tür ziyaretlerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığı pekiştirdiğini belirtti.

Programın sonunda değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizi merkezlerimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın sosyal hizmet alanına yönelik ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu ziyaretlerin farkındalık oluşturma ve geleceğin sosyal hizmet gönüllülerini yetiştirme adına son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Kapımız her zaman açık; öğrencilerimizi daha sık görmek isteriz."

