Genç Mimarlar Yaşar Üniversitesi ile Merhaba Yarışmasında İki Ödül Kazandı

Yaşar Üniversitesi mezunları Batuhan Yaş ve Zeynep Naz Alkan, İzmir SMD 'Merhaba' Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması'nda iki önemli ödül aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:15
İzmir Serbest Mimarlar Derneği (İzmir SMD) tarafından düzenlenen Merhaba Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması bu yıl 102 projenin katılımıyla sonuçlandı. Yarışma, İzmir ve çevresinin yanı sıra küresel mekansal sorunları odağına alırken, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunları Batuhan Yaş ve Zeynep Naz Alkan hazırladıkları projelerle iki ayrı ödülün sahibi oldu. Projeler, Doç. Dr. Mauricio Gabriel Morales Beltran koordinatörlüğünde hazırlandı.

Batuhan Yaş — Afet sonrası yaşam için topluluk odaklı merkez

Batuhan Yaş’ın HavenFlow adlı projesi, Endonezya’nın Aceh bölgesindeki topluluklar için tasarlandı ve Sergileme Ödülünü kazanarak yarışmanın ilk 10 projesi arasına girdi. Proje, 2004 tsunami felaketi sonrası yerinden edilen toplulukların afet güvenliği ve gündelik yaşamına odaklanıyor. Geleneksel Aceh mimarisini modern ve dayanıklı bir yapı sistemiyle birleştiren tasarım, sel riskine karşı yükseltilmiş bir sistem; avlu, atölye ve pazar alanları ile bölge halkının kültürel aidiyetini korumayı amaçlıyor.

Zeynep Naz Alkan — Galapagos adalarında hassas ekolojik müdahale

Zeynep Naz Alkan’ın CarapEdge projesi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Galpagos Adaları’ndaki kırılgan ekosisteme odaklanarak Burcu Kundak Özel Ödülüne layık görüldü. Proje, insan ve doğanın birlikte var olabileceği bir araştırma merkezi öneriyor; falez kenarına askılı platformlarla yerleşen tasarım, araziye minimum müdahale ilkesiyle dikkat çekiyor ve bilimsel üretim ile ekolojik korumayı dengelemeyi hedefliyor.

Koordinatörün değerlendirmesi

Proje koordinatörü Doç. Dr. Mauricio Gabriel Morales Beltran, öğrencilerin küresel ölçekteki çevre sorunlarına ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı yaklaşımlarının mimarlık eğitimi için değerli çıktılar ürettiğini vurguladı. Yarışmada öne çıkan bu projeler, hem yerel hem de evrensel problemlere çözüm odaklı tasarım yaklaşımlarını ortaya koydu.

