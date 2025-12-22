Gönül Hoca'dan 21. Kütüphane: Kitap Kumbaram Mersin Mut'ta 7 Bin Kitapla

Gönül Hoca'dan 21. kütüphane: 'Kitap Kumbaram' Mersin Mut'ta

Projede 10 yılda Türkiye çapında 21 kütüphane kuruldu

Manisa'da görev yapan Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan'ın başlattığı proje, özellikle köy okulları ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri kitapla buluşturmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır süren çalışma kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında 21 kütüphane kurularak binlerce kitap öğrencilere sunuldu.

Kitap Kumbaram projesi, 2016 yılında görev yaptığı Şehitler Ortaokulu'na kütüphane kazandırma hedefiyle hayata geçirildi. Kısa sürede büyüyen proje, köy okullarının yanı sıra merkezdeki dezavantajlı okullara da ulaştı; öğretmenler, öğrenciler ve kitapseverlerin katkılarıyla her bölgede en az bir veya iki okulda kütüphane oluşturuldu.

Projenin 21'inci kütüphanesi, Mersin'in Mut ilçesindeki Barabanlı İlk ve Ortaokulu'nda açıldı. Açılışa Gönül Kovan Gürakan de katıldı. Kütüphanede yaklaşık 7 bin kitap yer alıyor ve Gürakan'ın bugüne kadar tüm kütüphane açılışlarında bizzat bulunduğu bildirildi.

Projede kurulan her kütüphanede genellikle en az 3-4 bin, bazı kütüphanelerde ise 6-7 bin kitabın bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca projenin 22'nci kütüphanesinin 2026 yılının Nisan ayında Hakkari'de açılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Gönül Kovan Gürakan, projenin Türkiye geneline yayılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin çocuklarda kitap okuma alışkanlığını ve paylaşma kültürünü artırdığını vurguladı. Gürakan ayrıca, projenin öğretmenleri bir araya getirerek güçlü bir ekip oluşturduğunu ve eğitimde fırsat eşitliği için kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Kitap kumbaralarımız doluyor, yeni kütüphaneler açılıyor. Bugüne kadar on binlerce kitabı kütüphanelerle buluşturduk. Bir fikir olarak başlayan projemiz büyüdü. Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenleri bir araya getirerek güçlü bir ekip kurduk. Eğitimde fırsat eşitliği için kararlılıkla ve dayanışmayla yolumuza devam ediyoruz - Gönül Kovan Gürakan

