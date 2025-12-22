Güçlükonak Koçtepe'de Emel Yılmaz Kütüphanesi 2 Bin Kitapla Açıldı

Güçlükonak Koçtepe İlkokulu'nda "Emel Yılmaz Kütüphanesi" Açıldı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe Köyü İlkokulunda, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle oluşturulan kütüphane törenle hizmete girdi.

Bağış ve Kurulum

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin başlattığı kampanya kapsamında, annesi Emel Yılmaz adına kütüphane açılmasını isteyen bağışçı Melek Yılmaz tarafından gönderilen kitaplar ve eğitim materyalleri okula ulaştırıldı. Kütüphane; 2 bin kitap ve 50 farklı zeka oyunu ile dolap, sandalye ve masalardan oluşan donanımıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, açılışta kütüphanelerin gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Buradaki her bir öğrencimiz birer çiçek. Bu çiçeklerin açması için okullarımız, kütüphanelerimiz ve sosyal alanlarımız büyük birer vesiledir. Kütüphaneler gençleri geliştirir, gençler de geleceği inşa eder. Bu tür yatırımlar sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de kapsar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Açılış törenine Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Kudret Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, bağışçı Melek Yılmaz, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

