İEÜ Öğrencilerinden Ressamlardan İlham Alan 'Zamanlararası Moda' Koleksiyonu

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı 4. sınıf öğrencileri, Manet, Klimt, Frida Kahlo gibi ressamlardan esinlenerek 'Zamanlararası Moda ve Portre Diyalogları' koleksiyonunu sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:12
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri, sanat tarihinde iz bırakan Edouard Manet, James Tissot, John Singer Sargent, Gustav Klimt, Tamara de Lempicka ve Frida Kahlo gibi ressamlardan ilham alarak özel bir koleksiyon oluşturdu.

Rönesans’tan Modernizme uzanan ikonik portre resimlerinden esinlenen gençler, giysi tasarımlarını 'Zamanlararası Moda ve Portre Diyalogları' adlı sergide sanatseverlerin ve sektörün beğenisine sundu.

Sergiyi gezen Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği temsilcileri, profesyonel tasarımcılar ve tüm konuklar, geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıldı; öğrenciler özgün bakış açılarıyla büyük beğeni topladı.

Proje ve Sergi

Genç tasarımcılar, portre sanatının kimlik, kostüm ve ifade biçimlerinden hareket ederek koleksiyonlarını biçimlendirdi. Her bir parça, ressamların dönemlerine ve portrelerde yarattıkları anlatılara referans vererek moda ile sanat arasında köprü kurdu.

Eğitimde Sanat ve Moda

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, Stüdyo Eğitmeni Doç. Dr. Şölen Kipöz, modanın sanattan yoğun bir şekilde beslendiğini vurguladı. Doç. Dr. Kipöz, 'Bu proje, öğrencilerimizin sanata ve kültürel mirasa yönelik duyarlılıklarını daha da derinleştirdi. Gençlerimiz, sanat eserlerini salt ilham kaynağı olarak almanın ötesinde, araştırma temelli tasarım becerilerini güçlendirerek özgün ve kavramsal açıdan güçlü moda koleksiyonları ortaya çıkardı' diye konuştu.

'Sadece koleksiyon değil, kimlik de oluşturdular'

Doç. Dr. Kipöz, sergide hem klasik hem de modern sanata bir bakış sunduklarını belirterek, 'Moda, sıklıkla kendi geçmişinden ilham alıyor, yararlanıyor ve kendini tekrar ediyor. Proje sürecinde kostümlere, ressamların portrelerdeki kişileri ifade etme biçimlerine ve oluşturdukları kimliklere bakarak ilerledik. Her öğrencimiz, bir koleksiyon oluştururken aynı zamanda bir insan, bir kimlik de oluşturdu. Bu kimlikleri buluşturmaları, aslında geçmişten geleceğe uzanan bir sanat üretimi de ortaya koyuyor. Geleceğe yön verecek genç tasarımcılar olarak gördüğümüz öğrencilerimize sanatın ‘zamanlararasılık’ hafızasını; modanın bugüne ve geleceğe evrilme sürecini yaşatmak istedik' ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Doç. Dr. Kipöz, projeye ikinci dönemde çağdaş bir konseptle devam edeceklerini söyleyerek, 'İkinci dönemde tasarımın içine sorumluluk, sürdürülebilirlik ve etik boyutunu da katarak bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, kendi tasarım kimliklerini inşa etmiş ve moda dünyasına yön vermek üzere bir yol çizmiş olacaklar. Bu kimliklerin tohumlarının nasıl atıldığını da sene sonunda gerçekleştireceğimiz defilede göreceğiz' dedi.

