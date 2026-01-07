Çermik'in Hafızası Tescillendi: Hamdullah Işık'a Uluslararası Şehir Araştırmaları Ödülü

Hamdullah Işık’ın Çermik çalışmaları, Uluslararası Şehir Araştırmaları Merkezi tarafından ödüllendirildi; ödül töreni 5 Nisan 2026'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:22
Çermik'in hafızasına yazılan eserler uluslararası düzeyde takdir gördü

Hamdullah Işık'ın Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ve kolektif hafızasını konu alan eserleri, Uluslararası Şehir Araştırmaları Merkezi tarafından ödüle layık görüldü.

Merkezin arşivi ve hedefi

Uluslararası Şehir Araştırmaları Merkezi, Türkiye’nin 81 vilayetini ve 100 dünya ülkesini kapsayan geniş bir arşive sahip. Merkez; bünyesinde 200 bini aşkın kitap, dergi, gazete, almanak ve binlerce farklı yazılı ile görsel materyali barındırıyor. Amaç, şehirlerin tarihsel ve kültürel birikimini kayıt altına alarak yerel hafızanın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmak.

Ödül töreni ve katılımcılar

Ödül töreni 5 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek. Törende şehir araştırmaları, yerel tarih ve kültür alanında emek veren yazar, şair ve akademisyenler bir araya gelecek. Çermik üzerine yaptığı nitelikli çalışmalar dolayısıyla Hamdullah Işık başta olmak üzere; şehir konulu kitaplar kaleme alan ve şehir tanıtım dergileri hazırlayan çok sayıda isim ödüllendirilecek.

Çalışmaların önemi

Merkez yetkilileri, şehirlerin sadece fiziki mekanlardan ibaret olmadığını; hatıralar, insanlar, kültürel değerler ve yaşanmışlıklarla anlam kazandığını vurguladı. Bu tür yerel tarihe ışık tutan çalışmaların hem akademik çalışmalara kaynaklık ettiği hem de şehir bilincinin güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Çermik’in geçmişi ile bugünü arasında güçlü bir bağ kuran eserleriyle dikkat çeken Hamdullah Işık'ın çalışmaları, bölge tarihine duyulan vefanın somut bir örneği olarak değerlendirildi. Düzenlenecek ödül töreninin şehir araştırmaları alanında yapılan çalışmalara yeni bir ivme kazandırması ve benzer eserlerin artmasına vesile olması bekleniyor.

