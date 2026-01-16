Karaman'da 49 bin 103 Öğrenci Karne Heyecanı

Karaman'da 49 bin 103 öğrenci karne sevinci

Yenişehir Anaokulunda tören: Vali Çiçek miniklerle buluştu

Karaman genelinde 49 bin 103 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım programı kapsamında düzenlenen törene Yenişehir Anaokulu ev sahipliği yaptı.

Okulda 3-6 yaş aralığında eğitim gören 120 öğrenci bulunuyor ve okul 6 sınıftan oluşuyor. Törende Karaman Valisi Hayrettin Çiçek öğrencilere karnelerini vererek başarı diledi. Çiçek, çocuklarla sohbet edip büyüyünce ne olmak istediklerini sordu; minikler hayallerini anlattı. Karnelerini ve hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hayrettin Çiçek şunları söyledi: Karaman’da göreve başlayalı 3 gün oldu. İlk karne törenimiz gerçekleşti. Minik yavrularımızın karne heyecanına şahitlik ettik. Bu yılın başında açılan Yenişehir Anaokulunun gayet güzel olduğunu gördük. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Kazasız belasız, huzurlu bir yarıyılı geride bıraktık. İnşallah ikinci yarıyılın da huzur ve sağlık içinde geçmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Tüm karne alan evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

