Karaman'da 49 bin 103 Öğrenci Karne Heyecanı

Karaman’da 49 bin 103 öğrenci karne sevinci yaşadı. Yenişehir Anaokulu'ndaki törende Vali Hayrettin Çiçek miniklere karnelerini verdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:51
Karaman'da 49 bin 103 Öğrenci Karne Heyecanı

Karaman'da 49 bin 103 öğrenci karne sevinci

Yenişehir Anaokulunda tören: Vali Çiçek miniklerle buluştu

Karaman genelinde 49 bin 103 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım programı kapsamında düzenlenen törene Yenişehir Anaokulu ev sahipliği yaptı.

Okulda 3-6 yaş aralığında eğitim gören 120 öğrenci bulunuyor ve okul 6 sınıftan oluşuyor. Törende Karaman Valisi Hayrettin Çiçek öğrencilere karnelerini vererek başarı diledi. Çiçek, çocuklarla sohbet edip büyüyünce ne olmak istediklerini sordu; minikler hayallerini anlattı. Karnelerini ve hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hayrettin Çiçek şunları söyledi: Karaman’da göreve başlayalı 3 gün oldu. İlk karne törenimiz gerçekleşti. Minik yavrularımızın karne heyecanına şahitlik ettik. Bu yılın başında açılan Yenişehir Anaokulunun gayet güzel olduğunu gördük. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Kazasız belasız, huzurlu bir yarıyılı geride bıraktık. İnşallah ikinci yarıyılın da huzur ve sağlık içinde geçmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Tüm karne alan evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

KARAMAN’DA 49 BİN 103 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞARKEN, YENİŞEHİR ANAOKULUNDA DÜZENLENEN KARNE...

KARAMAN’DA 49 BİN 103 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞARKEN, YENİŞEHİR ANAOKULUNDA DÜZENLENEN KARNE DAĞITIM TÖRENİNE VALİ HAYRETTİN ÇİÇEK'TE KATILDI.

KARAMAN’DA 49 BİN 103 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞARKEN, YENİŞEHİR ANAOKULUNDA DÜZENLENEN KARNE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı
2
Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
3
Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi
4
Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu
5
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi
6
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı
7
BŞEÜ’de Özel Eğitim Öğrencileri Oyunla Öğrenmenin Keyfini Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları