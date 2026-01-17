Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı

Bursa'da Tophane İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri karnelerini aldı, Bursaspor atkılarıyla dans edip takımını destekledi; öğretmen Arzu Bilgen Kösen de coşkuyu paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:49
Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı

Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı

Tophane İlkokulu'nda renkli ve coşkulu kutlama

Bursa'da ilkokul öğrencileri karne sevincini Bursaspor coşkusuyla birleştirdi. Tophane İlkokulu öğrencileri karnelerini aldıktan sonra ellerinde Bursaspor atkılarıyla kortej yapıp taraftar renklerini dalgalandırdı.

Tophane İlkokulu'nda eğitim gören 2-B sınıfı öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra Hoba projesi kapsamında atkılarıyla ritmik bir gösteri sundu. Etkinlik veliler ve okul çevresinde ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin coşkusuna sınıf öğretmeni Arzu Bilgen Kösen de ortak oldu. Bursaspor atkılarıyla poz veren öğrenciler, takımın bu sezonu zirvede tamamlayacağına ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inandıklarını belirtti.

BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KARNE SEVİNCİNİ BURSASPOR COŞKUSUYLA TAÇLANDIRDI. TOPHANE İLKOKULU...

BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KARNE SEVİNCİNİ BURSASPOR COŞKUSUYLA TAÇLANDIRDI. TOPHANE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ ALDIKTAN SONRA ELLERİNDE BURSASPOR ATKILARIYLA GÖSTERİ YAPIP ŞAMPİYON TAKIMLARININ RENKLERİNİ DALGALANDIRDI.

BURSA'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KARNE SEVİNCİNİ BURSASPOR COŞKUSUYLA TAÇLANDIRDI. TOPHANE İLKOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı
2
Türk Eğitim-Sen 250 Türkmen Genç İçin C1 Akademik Türkçe Eğitimi Başlattı
3
BUÜ Hemşireleri Q1 Dergilerde Uluslararası Başarı
4
Tercan'da Karne Coşkusu: bin 970 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
5
Salihli'de Adala Nergis Demet Ortaokulu'na SEDEP Destekli Müzik Sınıfı Açıldı
6
TDK, 2025'in Kelimesini Açıkladı: "Dijital Vicdan" (300 Bin Oy)
7
Düzce'de Yavuz Selim Lisesi'nden Mevlana'yı Anma Tasavvuf Musikisi Konseri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları