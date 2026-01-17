Karne Coşkusu Bursaspor Atkılarıyla Taçlandı

Tophane İlkokulu'nda renkli ve coşkulu kutlama

Bursa'da ilkokul öğrencileri karne sevincini Bursaspor coşkusuyla birleştirdi. Tophane İlkokulu öğrencileri karnelerini aldıktan sonra ellerinde Bursaspor atkılarıyla kortej yapıp taraftar renklerini dalgalandırdı.

Tophane İlkokulu'nda eğitim gören 2-B sınıfı öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra Hoba projesi kapsamında atkılarıyla ritmik bir gösteri sundu. Etkinlik veliler ve okul çevresinde ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin coşkusuna sınıf öğretmeni Arzu Bilgen Kösen de ortak oldu. Bursaspor atkılarıyla poz veren öğrenciler, takımın bu sezonu zirvede tamamlayacağına ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inandıklarını belirtti.

