Kastamonu Üniversitesi'nde 4 programa TYÇ logosu verildi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı dört öğretmenlik programı, 51’inci TYÇ Kurulu kararıyla mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı; toplam 16 programa ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:08
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı dört program, 51’inci Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Toplantısı kararıyla mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı.

Hangi programlar kapsamda?

Logoyu kullanma hakkı elde eden programlar: Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği.

Ne gibi avantajlar sağlanacak?

Bu karar sayesinde söz konusu programların mezunları, diplomalarında TYÇ logosunu taşıyarak uluslararası düzeyde tanınırlık elde edecek; mezunlara daha geniş kariyer ve akademik hareketlilik imkânları sunulacak.

Geçen aylarda TYÇ logosu almaya hak kazanan Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarıyla birlikte, Kastamonu Üniversitesi'nin 2025 yılı itibarıyla TYÇ logosu kullanma hakkına sahip program sayısı 16'ya yükseldi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuya ilişkin şunları söyledi: "Üniversite olarak temel hedefimiz, öğrencilerimizi yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de rekabet edebilecek donanımda yetiştirmektir. TYÇ logosunun alınması, bu hedef doğrultusunda attığımız adımlardan biridir. Bu logo, programlarımızın kalite güvencesi süreçlerinden başarıyla geçtiğini gösterdiği gibi, mezunlarımızın diplomalarına uluslararası geçerlilik kazandırmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem Avrupa’da hem de farklı coğrafyalarda kariyer ve eğitim imkânlarına daha kolay erişebilecektir".

Topal, kalite odaklı yaklaşımın tüm akademik birimlerde yaygınlaştırılması, eğitim programlarının sürekli güncellenmesi, öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve öğrenci deneyimini geliştirmeye yönelik projelerin sürdürülmesi konusunda emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti.

