Kastamonu Üniversitesi ve Karaganda Buketov'la Ortak Yüksek Lisans Programına YÖK Onayı

Kastamonu Üniversitesi ile Karaganda Buketov Ortak Yüksek Lisans Programına YÖK Onayı

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan'daki Karaganda Buketov Üniversitesi iş birliğinde yürütülmesi planlanan "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı", Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

Kastamonu Üniversitesi'nin 14 Kasım 2025 tarihinde yaptığı başvuru, YÖK Yürütme Kurulu'nun 26 Kasım 2025 tarihli toplantısında değerlendirilerek ortak program açılmasına uygun bulundu.

Programın amacı ve kapsamı

Program, iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmeyi, ortak araştırmaları teşvik etmeyi ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor. Geliştirilen programdan çok sayıda öğrencinin yararlanması amaçlanıyor.

Program aynı zamanda öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini destekleyerek katılımcılara iki kurumun akademik imkanlarından yararlanma fırsatı sunacak.

Rektörün değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK tarafından verilen onayın üniversitenin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlayan bir gelişme olduğunu vurguladı. Topal, "Karaganda Buketov Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu ortak yüksek lisans programı, Türk dünyasının kültürel ve bilimsel birikimini akademik düzeyde buluşturan değerli bir iş birliğidir. Özellikle Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize iki üniversitenin akademik imkanlarından birlikte yararlanma fırsatı sunacağız" dedi.

Topal, programa ilişkin ikinci değerlendirmesinde ise şunları söyledi: "Bu tür uluslararası ortak programlar, Üniversitemizin bilimsel kapasitesinin gelişmesine katkı sağlarken öğrencilerimize uluslararası nitelikte bir eğitim ortamı sunuyor".

