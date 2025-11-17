Kırklareli'de AFAD'tan Koruma Altındaki Çocuklara Afet Eğitimi

Kırklareli AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki koruma altındaki çocuklar ve personele deprem, yangın ve tahliye eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:07
Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kurum personeline afet eğitimi verildi. Eğitim, afete hazırlık kültürü kazandırmak ve afet anında doğru davranışları öğretmeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği ve uygulamaları

Eğitimde öğrencilere deprem ve yangın gibi afet anlarında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli alanların nasıl belirlenebileceği ile temel tahliye kuralları aktarıldı. Teorik bilgiler uygulamalı gösterimler ve pratiklerle desteklendi.

Personel için kriz yönetimi ve tahliye uygulamaları

Kurum personeline yönelik oturumlarda ise afet ve yangın anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, çocukların güvenli şekilde tahliyesi ve kriz yönetimi konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Personelin hızlı ve etkin müdahale becerileri üzerinde duruldu.

AFAD yetkilileri, afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının kriz anlarında doğru tepkiler verilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve benzer eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti.

