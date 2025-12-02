Kırklareli'de Modüler Aile Eğitim Programı Babaeski'de Tamamlandı

19 Eylül–24 Kasım arasında Babaeski'de yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı tamamlandı; 15 kursiyere katılım belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:36
Kırklareli'de Modüler Aile Eğitim Programı Babaeski'de Tamamlandı

Kırklareli'de Modüler Aile Eğitim Programı Babaeski'de Tamamlandı

Kırklareli genelinde yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı üçüncü uygulamasıyla Babaeski'de tamamlandı. 19 Eylül’de Babaeski Belediyesi işbirliğiyle başlayan ve 24 Kasım’da sona eren programda, 15 kursiyere protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Tören ve katılımcılar

Tören, Babaeski Belediye Sarayı Mini Salon’da gerçekleştirildi. Programa Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman ve Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin katıldı.

Açıklamalar

İl Müdürü Bilgin Özbaş, nüfus azalmasının bölgesel ve toplumsal düzeyde yol açabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek güçlü aile yapısının demografik sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladı. Özbaş, "Bu uygulama ile birlikte, Modüler Aile Eğitim Programı’nın Kırklareli genelinde ailelerin bilinçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların daha sağlıklı bir ortamda yetişmesine katkı sunulması hedeflerine bir adım daha yaklaşıldı" dedi.

Belediye Başkanı Fırat Yayla sağlıklı ebeveyn olmanın çocukların bedensel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerindeki belirleyici etkisine işaret ederek yerel yönetimlerin aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Tamer Orhan ise aile kurumunun gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi ve toplumsal bütünlüğün korunmasındaki rolünü vurguladı.

Kapanışta protokol tarafından 15 kursiyere katılım belgeleri takdim edildi.

KIRKLARELİ'NDE ÜÇÜNCÜSÜ BABAESKİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASI...

KIRKLARELİ'NDE ÜÇÜNCÜSÜ BABAESKİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASI TAMAMLANDI.

KIRKLARELİ İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASI TAMAMLANDI. 19 EYLÜL'DE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'Ağaç Yaşken Eğilir' Eğitimi: Anaokulunda Yeşil Vatan Bilinci
2
Kırklareli'de Modüler Aile Eğitim Programı Babaeski'de Tamamlandı
3
Kastamonu Üniversitesi'nin Dijital Beyaz Masam'ına Patent Tescili
4
SANKO Üniversitesi ve OSB Koleji'nden Çocukluk Obezitesine Karşı Protokol
5
KBÜ'lü Yılmaz Salman 'Brewdnest' ile Seoul Design Awards'ta 3 Ödül
6
Sosyalfest'te Başvurular 7 Bini Aştı — Hedef 20 Bin Proje
7
OMÜ Yönetimi Çarşamba'da: Kampüs Yatırımları Planlandığı Gibi İlerliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?