Kırklareli'de Modüler Aile Eğitim Programı Babaeski'de Tamamlandı

Kırklareli genelinde yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı üçüncü uygulamasıyla Babaeski'de tamamlandı. 19 Eylül’de Babaeski Belediyesi işbirliğiyle başlayan ve 24 Kasım’da sona eren programda, 15 kursiyere protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Tören ve katılımcılar

Tören, Babaeski Belediye Sarayı Mini Salon’da gerçekleştirildi. Programa Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman ve Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin katıldı.

Açıklamalar

İl Müdürü Bilgin Özbaş, nüfus azalmasının bölgesel ve toplumsal düzeyde yol açabileceği olumsuzluklara dikkat çekerek güçlü aile yapısının demografik sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladı. Özbaş, "Bu uygulama ile birlikte, Modüler Aile Eğitim Programı’nın Kırklareli genelinde ailelerin bilinçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların daha sağlıklı bir ortamda yetişmesine katkı sunulması hedeflerine bir adım daha yaklaşıldı" dedi.

Belediye Başkanı Fırat Yayla sağlıklı ebeveyn olmanın çocukların bedensel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerindeki belirleyici etkisine işaret ederek yerel yönetimlerin aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Tamer Orhan ise aile kurumunun gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi ve toplumsal bütünlüğün korunmasındaki rolünü vurguladı.

Kapanışta protokol tarafından 15 kursiyere katılım belgeleri takdim edildi.

