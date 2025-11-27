Kütahya'da 'Dijital Şiddet ve Kadın' Farkındalık Programı

Kütahya'da düzenlenen programda dijital şiddet türleri, riskler ve korunma yöntemleri ele alındı; ŞÖNİM bilgilendirme standı açıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:18
Kütahya'da düzenlenen farkındalık programında dijital alanlarda karşılaşılan şiddet türleri, kadınların çevrimiçi ortamlarda maruz kalabileceği riskler ve korunma yöntemleri masaya yatırıldı.

Program Detayları

Etkinlikte, dijital şiddetin boyutları ve kadınların haklarını koruma yollarına ilişkin bilgilendirici oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılara çevrimiçi güvenlik, taciz ve siber zorbalığa karşı alınabilecek önlemler hakkında pratik öneriler sunuldu.

Programa, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş ile Kadın Konukevi Müdürü Songül Bayır Altınışık katılım sağladı.

ŞÖNİM Bilgilendirme Standı

Program alanında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından bir bilgilendirme standı açıldı. Standta, ŞÖNİM hizmetleri ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski taşıyan kadınların başvurabilecekleri kurumlar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede dijital farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

