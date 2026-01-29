Kütahya'da Okul Personeline Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliğinde Yeni Adım

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dumlupınar Gazi İlkokulu personeline hijyen ve gıda güvenliği eğitimi vererek okul hijyeni bilincini artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:57
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü gıda güvenliği çalışmalarını sürdürürken, son olarak Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından Dumlupınar Gazi İlkokulu personeline hijyen eğitimi verildi.

Eğitimde hangi konular işlendi?

Eğitim programında kişisel hijyen, gıda güvenliği, bulaşma riskleri ve sağlıklı gıda tüketiminin önemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Programın amacı, okul ortamlarında hijyen bilincini artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

