LGS Puanları Yeniden Hesaplanacak: Mahkeme Kararıyla İptal Edilen Soru Sonrası MEB’den Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusu nedeniyle puanların yeniden hesaplanacağını açıkladı. Bakanlık, tüm öğrencilerin mevcut okullarındaki haklarının korunduğunu ve üst tercihe yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı tanınacağını belirtti. İşte detaylar.



LGS PUANLARI YENİDEN HESAPLANACAK

LGS 2024 kapsamında yapılan merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınav sürecine ilişkin işlemler, önceden belirlenen takvim doğrultusunda yürütüldü. Sınav sorularına ilişkin olarak 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında bakanlığa ulaşan itirazlar titizlikle incelendi ve gerekli yanıtlar verildi. Ancak sınav sonrasında bazı veliler ve vasiler tarafından fen bilimleri, matematik ve Türkçe derslerindeki bazı sorulara ilişkin iptal istemiyle dava açıldı.

Mahkemeler tarafından yürütülen yargılama sürecinin ardından fen bilimleri dersinin A kitapçığı 13. sorusu hakkında iptal kararı verildi. Kararın MEB’e ulaşmasının ardından bakanlık, "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır" hükmü gereğince puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

İPTAL EDİLEN SORU VE MAHKEME KARARI

Fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru, basit makinelerle ilgiliydi ve soru, 8. sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programı kapsamında yer alıyordu. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, sorunun öğretim programına uygun olduğu ancak doğru cevabın belirlenmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu tespit doğrultusunda mahkeme, sorunun iptali yönünde karar verdi.

MEB, iptal edilen sorunun ardından tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanacağını ve hak kaybı yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

YENİDEN DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bakanlığın açıklamasına göre, tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korunacak ve herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlere yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınacak. Bu öğrenciler, isterlerse mevcut okullarında kalabilecekler.

Başvurular, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve kayıtlar 21 Eylül 2024 itibarıyla otomatik olarak yapılacak. Ayrıca, yeni tanımlanan ek kontenjanlarla nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

YENİDEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihlere yerleşen öğrenciler, sonuçlarını 21 Eylül 2024 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecekler. MEB, öğrencilerin yeni bir okula kayıt hakkı kazanmaları durumunda SMS ve e-Okul üzerinden bilgilendirileceğini de duyurdu.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALI FEN BİLİMLERİ SORUSU

Davacı olarak yer alan öğrenci Ali Taha Genç'in anne ve babası, dilekçelerinde, Genç’in LGS sınavına uzun süredir hazırlandığını ve sınav sonrasında soru ve cevapları kontrol ettiğinde fen bilimleri 13. sorusunun cevabının hatalı olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Genç’in istediği liseye yerleşebilmesi için soruların neredeyse tamamını doğru yanıtlaması gerektiği dilekçede ifade edilirken, hatalı cevap sebebiyle öğrencinin mağduriyet yaşayabileceği vurgulandı. Mahkeme, bilirkişi raporları doğrultusunda sorunun iptal edilmesine karar verdi ve MEB, bu karara uygun olarak yeniden değerlendirme sürecini başlattı.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

MEB, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için tüm sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti. Yeniden hesaplanan puanlar, LGS takvimine uygun olarak işleme alınacak ve gerekli düzenlemeler sağlanacak. Bakanlık, öğrencilerin haklarının korunmasına özen gösterileceğini ve yeni kayıt süreçlerinin öğrencilere şeffaf bir şekilde duyurulacağını ifade etti.

Özellikle, yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bu haklarını kullanıp kullanmama konusunda serbest oldukları ve mevcut okullarında kalabilecekleri belirtilerek, sürecin öğrencilere kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

LGS 2024’te mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusu nedeniyle puanların yeniden hesaplanması kararı, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, süreci şeffaf bir şekilde yöneterek, öğrencilerin hak kaybı yaşamamasını sağlamayı amaçlıyor. Tüm süreç boyunca öğrencilerin e-Okul üzerinden bilgilendirileceği ve haklarını koruma altına alan düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor.

Bu süreçte tüm öğrenci ve velilerin, MEB’in duyurularını yakından takip etmeleri önem arz ediyor.