MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı

MCBÜ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli öğrenciler için 'Engelsiz Matematik Destek Programı'nı tanıttı; eğitim, erişilebilir materyal ve dijital kütüphane hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:18
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefleyen 'Engelsiz Matematik Destek Programı'nı tanıttı.

Proje, MCBÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü ile Matematik ve Zeka Oyunları Kulübü tarafından geliştirildi ve Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'a sunuldu. Tanıtım ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Ali Konuralp, Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç ile kulüp öğrencileri de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversitenin tüm öğrenciler için eşit ve kapsayıcı eğitim imkânlarını önemsediklerini vurgulayarak, Dünya Engelliler Günü'nde böyle anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kibar, çalışmanın MCBÜ'nün kapsayıcı eğitim vizyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Programın Birinci Aşaması

Projenin ilk aşamasında kulüp öğrencilerine, Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) tarafından 'Erişilebilir Dijital Matematik Materyali Hazırlama Eğitimi' verilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından gönüllü öğrenciler, matematik derslerinde destek talep eden engelli öğrencilerle eşleştirilerek haftalık ders tekrarları gerçekleştirecek, erişilebilir materyaller hazırlanacak ve bireysel akademik rehberlik sağlanacak. Programın amacı, engelli öğrencilerin ders başarısını artırmak ve erişilebilir, kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Programın İkinci Aşaması

İkinci aşamada ise Matematik ve Zeka Oyunları Kulübü öğrencileri, EGED'in yürüttüğü 'Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi''ne gönüllü destek verecek. Matematik notları, formüller ve ders içerikleri erişilebilir formata dönüştürülerek dijital kütüphaneye aktarılacak. Bu çalışma, yalnızca MCBÜ öğrencilerinin değil, Türkiye genelindeki görme engelli öğrencilerin de erişilebilir eğitim kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

