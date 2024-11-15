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MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

MEB tarafından Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları başlatıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:49
MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir eğitim modeli açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları başlatıyor. Bu sayede ebeveynlerin çocuklarının eğitimine daha aktif katılımı hedefleniyor.

BÜTÜNSEL EĞİTİM İLE EĞİTİM DESTEĞİ 

Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitimi merkezlerindeki "Aile Okulları" programına "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kurslarını da dahil etti.  Devreye alınacak müfredatla birlikte hayata geçirilen bütüncül eğitim yaklaşımı, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini de kapsıyor. Bu yaklaşımın başarısında ailenin rolünün öneminin büyük olduğu biliniyor.  

8 ANA BAŞLIKTA KAPSAMLI EĞİTİM

Kurs programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkelerinden yola çıkarak, ailelerin çocuklarının gelişimine katkı sağlayacak pek çok konuyu içeriyor.  

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Modelin felsefesi, hedefleri ve ailelere düşen görevler anlatılacak

Türk Sosyal Hayatında Aile: Ailenin tarihsel süreçteki yeri, günümüzdeki durumu ve karşılaştığı sorunlar konu edinilecek.

Ailece Nitelikli Zaman: Çocuklarla kaliteli zamanın önemi anlatılacak

Ailede Kültürel Zenginlik: Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın önemi öğretilecek

Çocuğun Başarısında Aile: Çevre bilincinin önemi işlenecek

Sosyal Etkinliklere Katılım ve Çevre Bilinci,  Hane İçi Dijital Eğitim, Akran ve Arkadaşlık İlişkileri tavsiyeleri sunulacak.

Kurslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde yüz yüze ve ücretsiz olarak yapılacak iken, kurslara katılmak isteyen veliler, "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden veya şahsen başvuru yapabilecekler. 

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